焦點股》貿聯：AI業務暢旺 站回千元大關

法人看好貿聯-KY未來兩年獲利將保持高速增長，主因高效能運算、半導體設備等高毛利產品需求持續擴大。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠貿聯-KY（3665）受惠於輝達（NVIDIA）終端客戶拉貨力道強勁，旗下AI高速線種出貨暢旺，今日在買盤進場之下，股價帶量勁揚，早盤高點一度觸及漲停1060元，截至上午10時03分，股價在漲停價位開開關關，成交量4080張，市值站上2000億元大關。

法人指出，貿聯-KY未來兩年獲利將保持高速增長，主因高效能運算（HPC）、半導體設備（SPE）等高毛利產品需求持續擴大，加上人工智慧（AI）帶動高速傳輸需求，該公司營收預計將創歷史新高。產品組合優化與規模效益提升，將推動毛利與營業利益同步改善。

法人認為，隨著AI伺服器的單櫃價值顯著提升，貿聯出貨涵蓋高壓直流（HVDC）、主動電纜（AEC）及800G應用，為貿聯後續發展打下穩固基礎，隨著產品組合改善與籌資、併購擴產，展望趨勢正向，預估貿聯2026全年營收上看817.89億元、年增16%，毛利率32.1%、營益率19.3%，分別較今年提升1.1及2.8個百分點。

展望未來，法人看好全球數據中心邁入800G時代，AEC將成為市場主流，貿聯在HPC與AEC需求帶動下具備顯著成長潛力。並透過併購擴張產品深度與區域據點，強化工業、半導體設備及高壓傳輸領域的布局，在創新與市場需求驅動下，該公司成長潛力可期，市場地位有望持續鞏固。

