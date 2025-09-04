焦點股》和成︰搶搭軍工概念股 爆量多空交戰

搭軍工概念股熱潮，和成股價高檔震盪。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕近期軍工概念股熱潮持續，玻璃陶瓷股和成（1810）透過防彈陶瓷、碳纖維材料等積極拓展軍工市場，包括國艦國造、國車國造、國機國造皆有佈局，近日股價自22元起漲，今日最高一度來到25.6元、漲幅逾5%，不過賣壓出籠又回到平盤附近遊走、走勢震盪，截至9:53分為止，和成股價上漲0.45元、暫報24.65元、漲幅1.86%，成交量超過2.1萬張。

法人分析，和成近年來持續從歐洲採購生產設備擴大未來軍工應用產能，透過防彈陶瓷、碳纖維材料拓展國防軍工訂單，不過目前佔營收比重仍不高，預期抗彈陶瓷2026年出貨應可見大量。

觀察三大法人動態，外資昨日買超和成1342張、自營商買超301張，合計買超達1643張，主力買超高達4684張，買超券商以凱基台北、統一為主，法人建議，和成股價近兩日才起飛，不過，軍工概念股的成分較低，投資人追高仍須多謹慎。

