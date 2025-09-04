台灣關稅也在內？川普首度認了：多國貿易協議恐作廢

美國總統川普（Donald Trump）對各國課徵的對等關稅，8月底遭上訴法院裁定違法。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）對各國課徵的對等關稅，8月底遭上訴法院裁定違法，川普3日首度坦言，若該案在最高法院仍敗訴，美國恐被迫「撤銷」與歐盟等各國達成的貿易協議，並強調廢除關稅將造成巨大損失。

《路透》報導，聯邦上訴法院8月29日裁定，美國聯邦政府對各國徵收的對等關稅（本次裁定僅針對對等關稅、芬太尼關稅，不包括鋼鋁等其他關稅）關稅違法。

對此川普在白宮表示：「我們與歐盟達成協議，他們要支付我們將近1兆美元（約新台幣30兆元）。你們知道嗎？他們這下高興了，一切都結束了，這些協議都結束了。我想，我們可能必須撤銷它們。」

這是川普首度承認，若最高法院維持上訴法院原判，美國與主要貿易夥伴的貿易協議可能作廢。

川普強調，撤銷這些關稅的代價高昂，「我們的國家有機會再度變得難以置信地富有，也可能變得難以置信地窮困，如果我們沒有打贏那場官司，我們國家將會遭逢巨大損失」。

美國前資深貿易官員馬傑魯斯（Ryan Majerus）表示，美國與歐盟等各夥伴簽署的貿易協議為框架協議，這類協議原本就不是成熟的貿易協議，一開始就擺明有可能更動。

