台灣生育率全球最慘 但外媒點名「這裡」卻生產力驚人

台灣是全球最低生育率國家之一。（美聯資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，台灣生育率下降，成全球最低生育率國家之一，越來越多的年輕女性選擇保持單身，但台灣的「矽谷」新竹科學園區卻逆勢而上。

《restofworld.org》報導指出，台灣做為半導體供應國，但卻長期面臨全球最低生育率之一的困境，遠低於維持人口穩定所需的水平，雖然歷屆政府採取各整措施，但除了新竹科學園區外，其他地區似乎沒有任何進展。

報導指出，科學園區是台積電（2330）、聯發科（2454）、聯華電子（2303）等約600家科技公司的所在地，這裡生產的半導體，對手機到人工智慧等各種產品都至關重要。

去年，台灣的生育率達到每名婦女生育0.89個孩子，幼兒園和小學紛紛關閉，但新竹似乎沒有受到影響。報導指出，新竹的生育率一直徘徊在每名婦女生育1個孩子左右，當地居民更透露，學校的教室已經不夠用了，孕婦們必須爭搶產後護理中心的空位。

而隨著竹科的年近員工逐漸遷入新竹，更靠近工作地點，新竹的人口正在增加，去年，科學園區僱用了超過17.7萬人。

報導表示，年輕人才加上就業前景，創造了人口統計學家所說的「HSP效應」。 報導表示，為了鼓勵生育，科技公司推出一系列家庭友善政策，像是台積電和聯發科等公司，甚至在公司內部設立幼兒園，減輕父母壓力，並未員工提供補貼獎金。

像聯詠（3034）自2022年起為家中未滿6歲的子女，每位每月提供5000元新台幣的育兒津貼，並提供每年15天的彈性遠距辦公措施，旨在減輕員工的育兒負擔、支持父母兼顧工作與家庭責任，同時積極回應台灣少子化的問題。

1名著在新竹的郭姓女子表示：「在這裡（新竹）生兩個、甚至3個小孩都很常見。」新竹縣是全台灣唯一14歲以下兒童數量超過老年人數量的地區，新竹市議員、前聯華電子工程師劉崇顯表示 ，人口增長速度如此之快，以至於該市的兒童保育基礎設施難以應對。

他說：「我們一直在擴大學校設施，並在科學園附近增設新班級，以滿足日益增長的需求。 」

報導還探討，台灣對生育問題的擔憂，長期照護費用的膨脹，以及勞動力的減少等都是原因，但新竹之所以生育率較高原因，其中之一是科技員工的薪水高，年薪約新台幣185萬元，是台灣其他地區薪資的3倍多，台積電最資深員工的年薪預計可達新台幣500萬元。

內政部公布最新戶口統計資料，國內人口連續19個月負成長。今年7月新生兒出生數為8939人，年粗出生率為千分之4.51，較去年同期少了1485人，也比6月減少29人。

台灣人口總數截至7月底為止，為2333萬7936人，整體計算自然增加與社會增加後，總人口較6月減少8805人。

