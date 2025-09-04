關稅重擊高雄「護市神山」 白喬茵籲7大方向挺扣件業者

關稅重擊高雄「護市神山」，高市議員白喬茵對於業者困境頗有感，彙整7大方向呼籲政府力挺扣件業者。（翻攝臉書）

〔記者王榮祥／高雄報導〕經濟部長龔明鑫與高雄扣件業者座談，強調政府雨天不收傘，也參與閉門座談的高市議員白喬茵對於關稅造成螺絲業界衝擊頗有感觸，提出7大方向建議、呼籲政府應積極協助業者因應。

高雄扣件產業輸美占比高達92%，年產值達523億元，白喬茵解讀這不是冰冷數字，而是許多家庭的生計來源，並提到全高雄南從大寮林園、北至湖內田寮，處處都有扣件產業的身影，就連某團隊助理也曾是螺絲廠員工。

但高雄的「護市神山」卻遭逢美國50%關稅重手，雖然美國短期內因為沒有完整的螺絲產業鏈仍須依賴進口，但台灣市場最大對手中國，即使關稅高達95%（232關稅50%、301關稅25%、芬太尼關稅20%），卻能憑其原物料、土地、人力成本等優勢，極高機率能挺過這波貿易戰還逆勢削價。

昨天也參與扣件業閉門座談的白喬茵指出，政府雨天不收傘當然很重要，她聽完業者困境後，也彙整出7大方向建議政府參考，幫部分螺絲業者調整體質。

包括輔導產業轉型、檢討移工政策、企業融資支持、支持產品升級、多元市場開發、跨國供應鏈布局、檢討產業園區規劃。

白喬茵認為，產業是經濟火車頭，也是許多家庭依靠，期盼政府真正看見產業困境，對症下藥，提供即時且有效的協助，畢竟幫助企業就是幫助勞工與家庭，希望大家能一起同心挺過這場貿易戰的衝擊。

