3+2新五專 崑山科大主打台積供應鏈人才培育

2025/09/04 09:59

崑山科大與台積電慈善基金會、新化高工舉辦的首場「新五專」說明會，約有200名學生參加。（崑科大提供）崑山科大與台積電慈善基金會、新化高工舉辦的首場「新五專」說明會，約有200名學生參加。（崑科大提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕教育部推動「3+2新五專」，崑山科技大學獲教育部核定7個班、共計200個名額，將攜手6所高中職校，培育台積電供應鏈人才，首場與台積電慈善基金會及新化高工共同舉辦的說明會，吸引約200人參與。新化高工秘書徐金強認為，台南有台積電、南部科學園區的優勢，樂觀看待新五專明年招生。

新五專計畫結合技高3年與科大2年，崑山科大與新化高工、新營高工、長榮中學、慈幼高工、白河商工及旗山農工等6所高中職校合作，課程涵蓋機械系、電機系、電動車暨智慧電子系及環境工程系等重點系所，學生從技高階段即接受企業導師指導與實作訓練，免統測即可銜接科大，完成科大二專課程後可直接進入職場，也保有繼續二技或碩士升學的彈性。

崑山科大校長李天祥表示，透過新五專跨階段人才培育模式，讓學生在校園中即可接觸業界第一線技術，畢業後快速投入職場，校方並聘請台積電慈善基金會執行長彭冠宇擔任企業導師與專技教授，希望為台灣產業注入穩定堅實的專業人才。

徐金強說，台南因南科的優勢，新五專培育的人才未來不只是台積電供應鏈，更可投入整個南科資訊產業，新化高工職業類科本來就一直有著墨，新五專更是幫學生加深加廣的平台。

