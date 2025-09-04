焦點股》采鈺：矽光子題材利多 股價激昂

矽光子題材利多，采銓股價激昂。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕市場傳出，台積電（2330）去年在美國申請50件矽光子相關專利，數量比英特爾多近1倍，並與子公司采鈺（6789）進行矽光子相關技術合作，利多消息激勵采鈺今股價以286元開出，早盤最高達293元，截至9點16分，股價來到286元，上漲16元、漲幅5.93%，成交量3062張。

市場傳出日媒透過知名專利情報網站Patentfield的工具搜查結果，得知台積電2024年在美國申請50件矽光子相關專利，較英特爾的26件多近1倍，這代表台積電在矽光子研發大有進展，超車英特爾。

此外，采鈺在矽光子針對主被動元件相關製程本來就已投入開發，包括光波導、光柵和微透鏡等光耦合被動元件，將應用在光通訊、光達和健康生理感測等，也開發應用在AI和高速運算用的有機材料與封裝上。市場預期，台積電將與采鈺進一步整合技術，攜手共創矽光子商機。

不過，采鈺上半年表現比去年同期下滑，營收約43.93億元、年減3.7％，稅後純益約5.42億元、年減10.39％，每股稅後盈餘約1.71元、較去年同期的1.91元為低。采鈺預估第3季營收將季增低個位數，下半年營收與毛利率將較上半年小幅成長。

