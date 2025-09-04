晴時多雲

焦點股》佳必琪：AI業務動能強 帶量創14個月新高

2025/09/04 09:51

佳必琪人工智慧業務集中於連接器與高速線纜，應用涵蓋資料中心、高效能運算整合、電競與工控需求。（資料照）佳必琪人工智慧業務集中於連接器與高速線纜，應用涵蓋資料中心、高效能運算整合、電競與工控需求。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接解決方案供應商佳必琪（6197）聚焦AI、光通訊與市場拓展三大主軸，其中，AI應用已成為公司營收主力，受惠於輝達終端客戶在新舊產品交替期間拉貨動能不減，帶動供應鏈前景看好；佳必琪今日早盤高點觸及194元，創下14個月波段新高價，截至上午9時33分暫報191元，漲幅5.82%，成交量8551張。

佳必琪人工智慧（AI）業務集中於連接器與高速線纜，應用涵蓋資料中心、高效能運算整合、電競與工控需求，成為營收成長的核心動能。該公司並與輝達合作參與GB200伺服器專案，同時攜手台科大進行產學合作，導入矽光子與半導體雷射技術，加速晶片共同封裝光學模組平台推進，為下一階段升級布局。

法人指出，佳必琪未來成長動力將來自AI伺服器連接器與光模組需求的快速提升，該公司也積極布局水冷與電力模組，以掌握AI基礎建設升級帶來的機會。佳必琪在全球市場耕耘多年，已在歐洲與東南亞建立顯著據點，並專注高附加價值產品開發，順應AI市場持續擴張。

同時，佳必琪也強調多元化產品線策略，新一代高速介面標準如PCIe 6.0與PCIe 7.0將帶來新的應用契機。配合資本支出的顯著增加，佳必琪正積極擴充產能，以因應未來需求成長與技術迭代，展現持續強化競爭力的企圖心。

