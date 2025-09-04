晴時多雲

中國股市反彈 胡采蘋：感覺中華民族又到了最危險的時候

2025/09/04 14:10

中國國家領導人習近平。（路透）中國國家領導人習近平。（路透）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國股市近期1兆美元（約台幣30兆元）的反彈，引發人們對投資者風險不斷增加的擔憂。對此，財經網美胡采蘋昨表示，中國股市向來就是政策市，過去經濟越爛反而越噴，原因就是大家認為政府會放水救市，所以越爛越買，上證指數恆生指數昨天開盤還是一片高開，然而隨著習大大身子骨硬朗的挺住整個閱兵大典，滬深港市越走越涼，左上到右下的線圖真的表達出很複雜的情緒，感覺中華民族又到了最危險的時候。

胡采蘋在臉書PO文表示，中國股市向來就是政策市，過去經濟越爛反而越噴，原因就是大家認為政府會放水救市，所以越爛越買，但自從大水桶習大大上台之後，就像是來了一隻吃水大貔貅，只進不出，從不放水，還會一直鞭笞你，「沒有用的人才需要放水，難道PRC竟無一人是男兒嗎」，根本是PUA界大師。

胡采蘋續指，好不容易今年以來中共黨政軍倒了一堆習大大人馬，各界盛傳習大大身體很差，離走不遠，很快會有太子接班；不然就是說大大權鬥落敗，習派人馬盡落，華國鋒時刻馬上來臨（華國鋒是毛澤東接班人，接班兩年就被鄧小平架空），四中全會即將被拔權，中國股市於是又出現了經濟越爛越噴的榮景，已經很多年沒看到這麼噴了，因為大家都相信習大大馬上就要下去了，大大離天國不遠。

胡采蘋分析，然而昨天九三大閱兵，一開始習大大致詞時真的臉很黑、講話也沒什麼力氣，但後來竟然能站在軍車上巡場，不停招手，不斷說「同志們辛苦了」，撐了快半個小時，看不出來離天國有很近的感覺，站了一個多小時之後，習大大的臉色竟然還越來越紅潤，沒有一開始那麼黑。

胡采蘋直言，上證指數恆生指數昨天開盤還是一片高開，然而隨著習大大身子骨硬朗的挺住整個閱兵大典，本日滬深港市越走越涼，左上到右下的線圖真的表達出很複雜的情緒，感覺中華民族又到了最危險的時候。

