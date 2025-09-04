焦點股》宏碁：攜手輝達推出AI迷你工作站 跳空鎖漲停

宏碁今日股價漲停。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕宏碁（2353）搭上輝達AI熱潮，推出內建輝達GB10超級晶片的Veriton GN100 AI 迷你工作站，宏碁今日股價受此激勵，直接跳空漲停。

宏碁今日股價以漲停開出，漲停價32.45元，截至9:19分左右，成交量逾2.3萬張，漲停委買張數逾4.5萬張。

請繼續往下閱讀...

宏碁表示，Acer Veriton GN100內建NVIDIA GB10 Grace Blackwell超級晶片，提供高達1 PFLOPS的FP4 AI運算效能，並結合新一代CUDA核心、第五代Tensor核心與20個Arm架構CPU核心，搭配128 GB統一系統整合記憶體與4 TB NVMe M.2 SSD儲存空間，其完善的規格配置能於迷你電腦中實現伺服器等級效能。

宏碁指出，Acer Veriton GN100整合NVIDIA AI軟體堆疊，為AI開發者提供全端解決方案。開發者、研究人員、資料科學家和學生可利用PyTorch、Jupyter和Ollama等常用框架和工具，在本地端建立原型開發、微調、測試和部署大型語言模型，並可無縫轉移至任何加速雲端或資料中心基礎架構。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法