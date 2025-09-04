中國宣布對美部分光纖產品徵收最高78.2％反傾銷稅

中國商務部宣布，自9月4日起對美國部分光纖產品徵收高達78.2%的反傾銷稅。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國商務部宣布，自9月4日起對美國部分光纖產品徵收高達78.2%的反傾銷稅。

綜合媒體報導，中國商務部指出，2025年3月4日，商務部應中國國內企業申請，對原產於美國的進口相關截止波長位移單模光纖產品發起反規避調查。經過調查，證據顯示美國出口商透過對中出口相關截止波長位移單模光纖，規避了中國對美非色散位移單模光纖產品的反傾銷措施。

根據調查結果，中國商務部發佈公告，決定自2025年9月4日起對美國光纖產品實施反規避措施。

報導指出，涉案的美國企業包括康寧（Corning）、OFS-費特（OFS Fitel LLC）、德拉克通信（Draka Communications）等公司。根據裁決，康寧公司將面臨37.9%的反傾銷稅率，OFS-費特為33.3%，德拉克通信則高達78.2%，其他美國出口商亦適用最高78.2%的稅率。



中國商務部也表示，受新關稅影響的企業可申請覆議或向法院提起訴訟。

消息一出，引發外界關注。業界普遍認為，中國商務部此舉，將對美企在中國市場的競爭力造成嚴重打擊。

