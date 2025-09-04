晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國宣布對美部分光纖產品徵收最高78.2％反傾銷稅

2025/09/04 10:16

中國商務部宣布，自9月4日起對美國部分光纖產品徵收高達78.2%的反傾銷稅。（示意圖，路透）中國商務部宣布，自9月4日起對美國部分光纖產品徵收高達78.2%的反傾銷稅。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國商務部宣布，自9月4日起對美國部分光纖產品徵收高達78.2%的反傾銷稅。

綜合媒體報導，中國商務部指出，2025年3月4日，商務部應中國國內企業申請，對原產於美國的進口相關截止波長位移單模光纖產品發起反規避調查。經過調查，證據顯示美國出口商透過對中出口相關截止波長位移單模光纖，規避了中國對美非色散位移單模光纖產品的反傾銷措施。

根據調查結果，中國商務部發佈公告，決定自2025年9月4日起對美國光纖產品實施反規避措施。

報導指出，涉案的美國企業包括康寧（Corning）、OFS-費特（OFS Fitel LLC）、德拉克通信（Draka Communications）等公司。根據裁決，康寧公司將面臨37.9%的反傾銷稅率，OFS-費特為33.3%，德拉克通信則高達78.2%，其他美國出口商亦適用最高78.2%的稅率。

中國商務部也表示，受新關稅影響的企業可申請覆議或向法院提起訴訟。

消息一出，引發外界關注。業界普遍認為，中國商務部此舉，將對美企在中國市場的競爭力造成嚴重打擊。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財