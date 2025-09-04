快學起來！身價逾百億富豪買房也貸款 專家揭背後「2理財動機」

芭莉絲希爾頓近期為其比佛利山莊豪宅申請了4375萬美元（約新台幣13.42億元）的房貸。（翻拍自IG，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕不只薪水族買房會貸款，就連超級富豪也會辦理房貸，外媒報導，身價上看4億美元的希爾頓飯店繼承人芭莉絲希爾頓（Paris Hilton）近期為其比佛利山莊豪宅申請了4375萬美元（約新台幣13.42億元）的房貸，然專家指出，這類操作在富豪圈並不罕見，其主要的動機，是將房貸視為理財工具，藉此保留現金流彈性，同時投入更高報酬的投資。

世界日報報導，近期，芭莉絲希爾頓以高達6300萬美元（約新台幣19.32億元）的價格買下演員華柏格（Mark Wahlberg）位於比佛利山莊的前宅邸。

不過，當時未被公開的是，她與企業家丈夫雷姆（Carter Reum）為這筆交易辦理了房貸，根據紀錄，這對夫妻向摩根大通貸款4375萬美元，利率為5.25%。

由於芭莉絲希爾頓的淨資產估計高達3億至4億美元（約新台幣92.01億至122.68億元），因此，其她選擇貸款的做法，乍看之下令人困惑。

然而，房地產專家強調，這類操作在富豪圈中並不罕見。夏威夷茂宜島房地產經紀人Evan Harlow向財星表示，「這會讓很多人感到意外，但對超級富豪來說，貸款買房其實相當普遍，即使他們完全有能力1次付清」。

事實上，公開資料顯示，包括碧昂絲（Beyoncé）、Jay-Z、馬斯克（Elon Musk）甚至札克伯格（Mark Zuckerberg）等名人富豪，也都曾為其房產辦理房貸。

Harlow 補充道，「一般買家不必完全照搬他們的做法，但應該理解背後的財務邏輯。」「有時候，最聰明的財務策略不是 1次付清，而是讓資金保持彈性，並為你創造更高的報酬。」

在當前房貸利率仍維持在約6%的市場環境下，選擇貸款看似不明智；但對超高淨值人士而言，這卻可能是1種聰明的資產管理方式。

Compass房地產公司佛羅里達州南部的豪宅銷售總監Miltiadis Kastanis向財星表示，「就算1個人擁有足夠的淨資產能全額購屋，也不代表他會想把所有現金綁在1棟房子裡。」

他進一步指出，「超高淨值個人對於資金流動性與槓桿的運用方式有截然不同的觀念。他們更傾向將資金投入能產生回報的項目，無論是投資、企業，甚至是藝術品，而不是單一的房地產。」

換句話說，Harlow認為，對許多富裕買家來說，房貸只是財富規劃中可靈活運用的槓桿工具，透過房貸可以釋放資本，用於更高報酬的投資或創業。

