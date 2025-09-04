晴時多雲

焦點股》光聖：7月獲利亮眼 入列千金股

2025/09/04 09:19

光聖入列千金俱樂部。（擷取官網）光聖入列千金俱樂部。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊股光聖（6442）股價繼昨日盤中觸及1000元後，今日以1000元開出後，9:01分，股價暫報1015元，上漲26元，漲幅2.63%，成交量逾400張，創歷史新高價，不僅入列台股千金股，更是矽光子首檔千金股。

光聖被主管機關要求公布自結財務數字，7月營收8.24億元，稅後盈餘1.49億元，年增57%，每股稅後盈餘（EPS）1.98元。

三大法人昨日同步買超光聖，其中，外資買超385張、投信買超105張，總計三大法人買超508張。

光聖上半年每股稅後盈餘6.85元，較去年同期5.07元，僅小幅成長，不過，主要是受到匯損4.4億元影響，若還原匯損，則上半年EPS約11.5元。市場人士指出，第三季新台幣貶值，光聖7、8月會有匯兌利益，全年獲利可期。

市場人士指出，美國基礎建設持續進行，美系大廠在美國本土外也有案子，未來光聖都有參與機會。另外，關稅如何支付正跟大廠協議，目前協議狀況對光聖有利。

