油市殺聲四起！OPEC+傳再增產 國際油價重挫逾2％

2025/09/04 09:02

國際油價週三（3日）下跌逾2%。（路透）國際油價週三（3日）下跌逾2%。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週三（3日）下跌逾2%，主因市場關注OPEC+週末的會議，預計該組織將考慮在10月再度上調產量目標。

美國紐約西德州中級原油下跌1.68美元，跌幅2.56%，收每桶63.91美元。

布蘭特原油下跌1.6美元，跌幅2.31%，收每桶67.54美元。

據2名消息人士告訴《路透》，OPEC+內部8個成員國傾向在週日（7日）會議考慮進一步增產，若OPEC+再次增產，意味著將提前1年以上解除約165萬桶/日的額外減產措施，相當於全球需求的1.6%。

在此之前，OPEC+已同意自4月至9月逐步調高產量目標約220萬桶/日，並額外允許阿拉伯聯合大公國增加30萬桶/日配額。

Price Futures Group 資深分析師弗林（Phil Flynn）表示：「會議前夕，市場對OPEC+可能增產的預期有所升高，交易員原本以為該組織會維持現行政策不變。」

SEB銀行分析師赫瓦爾比（Ole Hvalbye）指出：「若依照新的配額增產，我們預計市場將在2025年9月至2026年間出現大幅過剩，庫存將持續增加，除非OPEC+再次展現自制力。」

