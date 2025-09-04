禾榮公開申購首日逾7萬筆參與 凍結資金逾600億元

禾榮科技本週進行公開申購，首日凍結資金逾600億元。圖為禾榮經營團隊，右三為總經理沈孝廉。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕由知名集團漢民投資的醫材廠禾榮科技（7799），昨日起展開為期3天的公開申購，昨日申購情況出爐，根據證交所統計，已有7萬911筆參與申購，以禾榮科昨日興櫃均價約850元計算，凍結資金高達602億元。

禾榮科技專注於癌症精準治療領域，並全球加速器硼中子捕獲治療（AB-BNCT）領域的具有領先地位，BNCT是一種高選擇性、低副作用的癌症精準治療技術，透過中子束與癌細胞內的硼-10元素反應，產生高能帶電粒子，精準摧毀癌細胞，且充分保護周圍正常組織，對於腦瘤、頭頸癌、黑色素瘤等難治性腫瘤展現出突破性的治療潛力。

不過法人預期禾榮最快到2027年才能獲利，今明兩年每股虧損都會超過2元，但禾榮在興櫃股價站穩800元以上，與承銷價600元，每張有25萬元價差，因此吸引投資人積極參與公開申購。

根據禾榮公告，這次公開申購時間為9月3日到9月5日，釋出的公開申購張數為2843張，以目前申購熱度來看，預計最終總申購張數應該上看12萬張，中籤率僅約2%左右。

