川普又輸了？ 凍結哈佛大學20億美元資助 法官判「非法」

〔財經頻道／綜合報導〕繼上週五聯邦上訴法院判定川普加徵關稅違法後，美國波士頓聯邦地區法官 Allison Burroughs在昨（3日）判定，川普政府凍結哈佛大學超過20億美元（約新台幣612.9億元）聯邦資助的行為非法，並裁定川普政府不得再切斷對哈佛大學的科研經費撥款。

先前美國總統川普凍結聯邦撥款，祭出21%重稅試圖馴服哈佛，引爆美國高等教育圈風暴，也震驚全球，隨後哈佛大學隨即訴諸法律。

《路透》報導，來自波士頓的聯邦法官伯勒斯（Allison Burroughs）在裁決駁回川普政府的論點，即哈佛大學校園內存在反猶太主義（antisemitism ）。其裁決書指出，經審查行政記錄後，很難得出其他結論，只能認定被告利用反猶太主義作為煙幕，對美國頂尖大學進行有針對性的、出於意識形態動機的攻擊。

川普政府的行為危及數十年的研究成果，以及所有可能從研究中受益者的福祉，同時亦體現其對憲法和聯邦法規所保護權利的漠視。

《路透》指出，川普在8月26日的內閣會議上再次呼籲哈佛大學與政府達成和解，支付「不少於5億美元的賠償」，並稱哈佛大學「表現非常糟糕」。另外，3間常春藤盟校也與政府達成了協議，其中包括哥倫比亞大學，該校已於7月同意支付2.2億美元（約新台幣67.4億元），以恢復先前因被指控允許反猶太主義在校園內滋生而被拒絕的聯邦研究資金。

這項裁決對哈佛大學而言，是一場重大的法律勝利，它是唯一1所被川普政府針對，並與白宮對薄公堂的大學。對此，白宮表示將就裁決提出上訴。

