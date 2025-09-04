「強力對手」攪局 ! 傳比亞迪下修全年銷售目標16％ 達標需賣「這麼多」

消息人士稱，中國比亞迪將2025年銷售目標下調16%。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，中國電動車龍頭 比亞迪（BYD）已將今年銷售目標最多下調16%、至460萬輛，反映其增長動能放緩。倘若目標550萬輛的下修屬實，這意味著比亞迪高速擴張時代即將告一段落，將創近5年最慢增速；但若要「達標」，在今年僅剩的4個月，每月需賣出66萬輛。

《路透》引述消息人士指出，比亞迪正承受來自吉利汽車（Geely Auto）、零跑汽車（Leapmotor）等對手的激烈競爭壓力。上週，比亞迪公布季度淨利下滑30%，為3年多來首見衰退。

請繼續往下閱讀...

據報導，比亞迪在今年3月曾告訴分析師，2025年銷售目標為550萬輛，但幾個月後「該數字」多次被內部下修，最新的460萬輛目標已於上月傳達給公司內部及部分供應商，用以指引生產與規劃。

今年前8個月，比亞迪僅完成了原定550萬輛汽車銷售目標的52%左右。知情人士強調，「目標數」仍可能隨市場情勢而變動。

德意志銀行本週預期，比亞迪全年銷量為470萬輛，晨星預估為480萬輛。比亞迪若達成460萬輛，將僅比去年成長7%，也是自2020年銷量下跌 7%以來的最慢增速。

《路透》指出，對比了亞迪申報文件的分析以及中國汽車數據平台 DATADIC 的銷售明細，比亞迪7月份經濟型轎車銷量（售價低於15萬元人民幣）較去年同期下降 9.6%。與此同時，吉利7月份該價格段汽車銷量較去年同期成長90%。

吉利高層在8月的財報會議上表示，吉利已將2025年的年銷售目標從271萬輛上調至300萬輛。

數據顯示，比亞迪8月產量連續第2個月下滑，這是自2020年以來首次連續月產量下降。中媒指出，比亞迪設定今年全年550萬輛的銷售目標，但今年前8個月共銷售286.4萬輛，這意味著接下來每個月要銷售66萬輛才能達標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法