黃金「最快這時」衝上5000美元！金融機構驚人預測全說了

黃金價格近年屢創新高。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近年黃金價格屢創紀錄，週三（3日）再度寫下歷史新高，外媒報導，央行購買和強勁的投資需求，是金價上漲驅動力，而川普顛覆全球的安全與關稅政策、以及對聯準會（Fed）獨立的擔憂，都加劇這1趨勢，全球金融顧問公司更大膽預測，黃金有可能在2026年突破5000美元。

綜合外媒報導，諮詢機構Metals Focus數據顯示，全球央行自2022年以來每年淨購買黃金超過1000公噸，今年預估將達到900公噸，幾乎是2016至2021年平均457公噸的兩倍。新興國家市場在2022年俄羅斯外匯儲備遭凍結後，為了降低對美元的依賴，購金意願更為明顯。

請繼續往下閱讀...

世界黃金協會（WGC）則指出，各國央行申報至國際貨幣基金的數據，僅反映2024年總需求的34%，整體來說，2022至2025年間，央行購買約佔黃金總需求的23%，是2010年代平均水準的兩倍。

而隨著央行不斷地買入，根據全球知名金融與大宗商品媒體《Kitco News》報導，黃金創下自1996年以來，在央行儲備中的地位首次超越美債，且預期隨著央行持續買入，黃金價格將上漲至目前的數倍。

與此同時，黃金交易所交易基金（ETF）成為今年重要的需求來源。WGC統計，今年上半年ETF淨流入達397公噸，為2020年以來最大半年度增幅。

另至6月底，黃金ETF持倉總量達3615.9公噸，創自2022年8月以來新高，僅略低於5年前的歷史紀錄3915公噸。Metals Focus預估，2025年ETF淨投資將達500公噸，相較2024年的 7公噸淨流出為明顯反轉。

全球金融顧問公司deVere Group預測，到2026年第1季末，金價可能達到每盎司5000美元。deVere Group執行長Nigel Green表示，持續的需求、財政和地緣政治壓力，是可能推動金價在2026年初升至5000美元的關鍵因素。

Nigel Green表示，黃金反映了當今的經濟現實：高負債、貨幣不穩定以及結構性通膨。他說，大多數投資者已經不再爭論是否持有黃金，反而是是在考慮自己想要持有多少黃金。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法