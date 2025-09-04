晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃金「最快這時」衝上5000美元！金融機構驚人預測全說了

2025/09/04 13:55

黃金價格近年屢創新高。（路透資料照）黃金價格近年屢創新高。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近年黃金價格屢創紀錄，週三（3日）再度寫下歷史新高，外媒報導，央行購買和強勁的投資需求，是金價上漲驅動力，而川普顛覆全球的安全與關稅政策、以及對聯準會（Fed）獨立的擔憂，都加劇這1趨勢，全球金融顧問公司更大膽預測，黃金有可能在2026年突破5000美元。

綜合外媒報導，諮詢機構Metals Focus數據顯示，全球央行自2022年以來每年淨購買黃金超過1000公噸，今年預估將達到900公噸，幾乎是2016至2021年平均457公噸的兩倍。新興國家市場在2022年俄羅斯外匯儲備遭凍結後，為了降低對美元的依賴，購金意願更為明顯。

世界黃金協會（WGC）則指出，各國央行申報至國際貨幣基金的數據，僅反映2024年總需求的34%，整體來說，2022至2025年間，央行購買約佔黃金總需求的23%，是2010年代平均水準的兩倍。

而隨著央行不斷地買入，根據全球知名金融與大宗商品媒體《Kitco News》報導，黃金創下自1996年以來，在央行儲備中的地位首次超越美債，且預期隨著央行持續買入，黃金價格將上漲至目前的數倍。

與此同時，黃金交易所交易基金（ETF）成為今年重要的需求來源。WGC統計，今年上半年ETF淨流入達397公噸，為2020年以來最大半年度增幅。

另至6月底，黃金ETF持倉總量達3615.9公噸，創自2022年8月以來新高，僅略低於5年前的歷史紀錄3915公噸。Metals Focus預估，2025年ETF淨投資將達500公噸，相較2024年的 7公噸淨流出為明顯反轉。

全球金融顧問公司deVere Group預測，到2026年第1季末，金價可能達到每盎司5000美元。deVere Group執行長Nigel Green表示，持續的需求、財政和地緣政治壓力，是可能推動金價在2026年初升至5000美元的關鍵因素。

Nigel Green表示，黃金反映了當今的經濟現實：高負債、貨幣不穩定以及結構性通膨。他說，大多數投資者已經不再爭論是否持有黃金，反而是是在考慮自己想要持有多少黃金。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財