非洲第四大產金國政府 插股黃金礦產公司

非洲第四大黃金生產國布吉納法索繼續國有化黃金產業，瞄準西非資源35%的股份。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕布吉納法索作為非洲第四大黃金生產國，近期繼續國有化黃金產業，進一步鞏固對國內黃金產業的掌控，瞄準西非資源35%的股份，其動向正成為全球黃金市場高度關注的焦點。外媒指出，西非資源已獲得布吉納法索政府給付的數億美元稅款與權利金，隨著Kiaka 礦場進一步投產，收入有望突破數十億美元。

據報導，近日布吉納法索政府要求將在西非資源公司（West African Resources）Kiaka 礦場的持股比例提高至35%，此舉迫使該公司股票暫停交易。同樣受到波及的，還有 Bomboré 礦，其營運商Orezone Gold 在接獲政府通知後也暫停交易，並表示尚未收到任何股份要求，計劃在近期與官員會晤以釐清情況。

專家指出，Kiaka礦場於今年6月才正式開始生產黃金，這次增持被形容為「以有償對價」進行，標誌著布吉納法索的國有化進程又進入新階段。

據報導，布吉納法索政府正在將黃金資產整合至新成立的布吉納礦業參與公司（Société de Participation Minière du Burkina）。今年6月，包括奮進礦業（Endeavour Mining）與百合礦業（Lilium）持有的5座金礦及勘探許可證，已轉交至該國營企業。

對於布吉納法索政府的國有化行動，最早可追溯至2024年8月，當時該政府以約8000萬美元（約新台幣24.5億元）的價格收購Boungou與Wahgnion礦山，遠低於先前出售過程中的3億美元（約新台幣92億元）估值。

儘管國有化步伐加快，其他外資業者仍在當地運營，例如 IAMGOLD仍掌控Essakane礦場，政府在其中持有10%股份，但安全風險依舊對生產構成挑戰。

據報導，布吉納法索是非洲第四大黃金生產國，也是近20年來發現大型金礦床最多的國家之一，其黃金產量在2024年達到歷史新高70噸，未來隨著Kiaka等新專案的投產，將進一步鞏固其在全球黃金市場的地位。

目前西非資源公司已將產能擴展至每年50萬盎司，並以低成本進行生產。該公司表示，已向布吉納繳納數億美元稅款與權利金，隨著Kiaka礦場進一步投產，收入有望突破數十億美元。

