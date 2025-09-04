黃金又強漲創歷史新高！最新目標價出爐

週三（3日）黃金價格上漲。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕最新就業數據強化聯準會（Fed）本月降息的可能性，而持續存在的全球不確定性，帶動避險需求，週三（3日）黃金價格上漲逾1%，延續近日的破紀錄漲勢並再度改寫新高，分析師對此表示，金價短期至中期目標價約為3600美元至3800美元，明年第1季有望達到4000美元。

《路透》報導，黃金現貨價上漲1.2%，報每盎司3576.59美元，此前曾觸及3578.50美元的歷史高點；紐約12月黃金期貨上漲1.2%，報3635.50美元。

美國週三公布，7月職位空缺降幅比市場預期大，且企業招募依然低迷，這與近期勞動力市場放緩的趨勢相吻合。

Forex.com市場分析師拉扎克扎達（Fawad Razaqzada）表示，在數據公布前，金價就已經處於歷史高點，由於疲軟的數據進一步刺激金價，下1個目標將是每盎司3600美元。

根據芝商所（CME）FedWatch 工具，市場認為Fed在9月17日會議上降息25個基點的機率，從數據公布前的接近92%上升到98%。

投資人注意力轉向週四將公布的美國初領失業救濟金人數和 ADP 就業數據，以及週五更受各界關注的非農就業報告。

Fed 理事華勒 （Christopher Waller） 週三再次呼籲本月降息，並表示Fed在此次會議後的降息速度，將取決於經濟的下一步發展。

與此同時，Fed 理事庫克（Lisa Cook）更詳細闡述她反對川普總統解雇她的理由。Heraeus Metals交易員表示：「人們對 Fed 獨立性的擔憂日益加劇，進一步削弱了他們對美元計價資產的信任，並轉向黃金。」

Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 說：「金價仍有上漲空間，短期至中期目標位約為3600美元至3800美元，而突破形態暗示，到明年第1季尾聲，金價可能達到4000美元。」

