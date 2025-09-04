晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃金又強漲創歷史新高！最新目標價出爐

2025/09/04 08:48

週三（3日）黃金價格上漲。（美聯社資料照）週三（3日）黃金價格上漲。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕最新就業數據強化聯準會（Fed）本月降息的可能性，而持續存在的全球不確定性，帶動避險需求，週三（3日）黃金價格上漲逾1%，延續近日的破紀錄漲勢並再度改寫新高，分析師對此表示，金價短期至中期目標價約為3600美元至3800美元，明年第1季有望達到4000美元。

《路透》報導，黃金現貨價上漲1.2%，報每盎司3576.59美元，此前曾觸及3578.50美元的歷史高點；紐約12月黃金期貨上漲1.2%，報3635.50美元。

美國週三公布，7月職位空缺降幅比市場預期大，且企業招募依然低迷，這與近期勞動力市場放緩的趨勢相吻合。

Forex.com市場分析師拉扎克扎達（Fawad Razaqzada）表示，在數據公布前，金價就已經處於歷史高點，由於疲軟的數據進一步刺激金價，下1個目標將是每盎司3600美元。

根據芝商所（CME）FedWatch 工具，市場認為Fed在9月17日會議上降息25個基點的機率，從數據公布前的接近92%上升到98%。

投資人注意力轉向週四將公布的美國初領失業救濟金人數和 ADP 就業數據，以及週五更受各界關注的非農就業報告。

Fed 理事華勒 （Christopher Waller） 週三再次呼籲本月降息，並表示Fed在此次會議後的降息速度，將取決於經濟的下一步發展。

與此同時，Fed 理事庫克（Lisa Cook）更詳細闡述她反對川普總統解雇她的理由。Heraeus Metals交易員表示：「人們對 Fed 獨立性的擔憂日益加劇，進一步削弱了他們對美元計價資產的信任，並轉向黃金。」

Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 說：「金價仍有上漲空間，短期至中期目標位約為3600美元至3800美元，而突破形態暗示，到明年第1季尾聲，金價可能達到4000美元。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財