驚人！真正股王是「它」 還原分拆股價飛越5000元

2025/09/04 08:23

康霈市值飆增，公司董事長徐坴暉（圖左）、總經理凌玉芳，身價已達數百億元。（圖:康霈提供）康霈市值飆增，公司董事長徐坴暉（圖左）、總經理凌玉芳，身價已達數百億元。（圖:康霈提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕研發減肥藥的新藥公司康霈*（6919），昨天股價收在254.5元，乍看之下連300元都不到，但該公司股票已分拆兩次，目前面額僅有0.5元，若還是面額10元，康霈*股價還原要乘以20，等於高達5090元，已超越昨日信驊（5274）的4965元，躍居股王。

康霈2022年12月26日以145元登錄興櫃，經過不到三年時間，股價來到5090元（還原分拆），大漲逾34倍，昨天市值更來到3957億元，換算美元市值高達128.8億美元，創下生技股有史以來新紀錄，更是台灣首度有生技公司在全球生技股市值排行中，入列前百大，昨天康霈*市值排行全球生技股第69大。

康霈*靠市值大增，今年2月才納入MSCI全球小型指數成分股，8月火速納入全球標準指數台灣成分股，帶動外資被動買盤自8月11日起至9月1日大買4.6萬張，不過近兩日外資連續賣超合計近5500張。

由於台灣50成分股9月將進行成分股更換，目前市場臆測，康霈*因市值大增，極可能成為新成分股，一旦入選，到時候投信被動買盤也將湧入，是不是會再拉抬康霈*股價，值得觀察。

