退休金追不上通膨！90歲阿公在超商打工 揭老後殘酷現實

隨著高齡化時代來臨，若沒有做好財務規劃，老年生活很容易陷入困境。示意圖。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著高齡化時代來臨，若沒有做好財務規劃，老年生活很容易陷入困境。90歲的斯奇多恩（Vince Scidone）近期重返職場，雖然他自1998年就開始領取退休金，但由於金額固定不變，所以隨著物價上漲，這筆收入已無法負擔日常費用，再加上妻子生病等因素，於是到便利商店擔任兼職廚師，以補貼退休金不足的生活開銷。

美媒《商業內幕》報導真實案例，住在奧克拉荷馬州的斯奇多恩是名木匠，從小跟著承包商父親在建築行業裏走跳，他在工地工作了20年，參與過商業和住宅工程。斯奇多恩自述，他的生活並不奢侈，收入幾乎都用來買房、裝潢或支付日常開銷。

請繼續往下閱讀...

斯奇多恩透露，他從1998年開始領退休金，由於金額是固定的，因此在27個年頭過去後，物價已經今非昔比，導致他20多年前的退休金金額，在現今經濟下已不足以維持生活，「雖然可以生存，但非常辛苦」。

在第一任妻子過世後，斯奇多恩與第二任妻子黛博拉（Deborah）在2022年結婚，大約在2023到2024年，經濟狀況對他們越來越不利，黛博拉後來使用聯邦醫療保險（Medicare）近期完成了一場大手術，因生活與醫療開銷龐大，斯奇多恩後來不得不動用儲蓄，現在戶頭只剩下42美元（約1300元新台幣）。

斯奇多恩表示，兩人年收入為10萬4000美元（約322萬元新台幣），除了退休金，還包含黛博拉每個月從社會保障（Social Security）領取的997美元（約3.08萬元新台幣）。不過兩人每月開銷約7000美元（約21.6萬元新台幣），包括水電、醫療、車貸、房貸及教會捐款，這讓斯奇多恩得重新回到職場，才可維持退休生活，但年紀似乎成了阻礙，導致他花了3個月的時間才找到現在的打工工作。

斯奇多恩從2024年7月開始，在連鎖便利商店OnCue打工，目前他每週工作4天，每天約5小時，負責餐點製作及廚房清潔，薪資不算太高，起薪每小時14美元（約433元新台幣），後來調至14.9美元（約461元新台幣）。

斯奇多恩無奈地說，每位父母都希望給孩子錢或物質，但他無法做到。斯奇多恩有一個女兒，住在密蘇里州，與丈夫生活無虞。

斯奇多恩表示，他並不介意自己90歲仍在工作，只希望未來能夠退休並與家人共度時光，來打破現有生活的單調，但如果健康撐不住，他也不知道該怎麼辦。主要就是看能否再存更多錢，以及經濟狀況如何，若沒有改善的話，只能隨機應變，努力撐得更久。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法