台灣上榜排在這！全球最安全國家名次出爐

2025年全球和平指數，台灣排名第40名。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕澳洲智庫「經濟與和平研究所」公布2025年全球和平指數報告（GPI），冰島連續17年蟬聯最安全國家，俄羅斯則首度被列為世上最不和平國家，另外台灣排名第40名。

經濟與和平研究所（Institute for Economics and Peace）每年依據23項和平指標，涵蓋對外衝突、軍事支出，以及恐怖主義、謀殺率等，針對全球超過百個國家與地區進行排名。

請繼續往下閱讀...

冰島自2008年迄今，已連續17年奪下冠軍，愛爾蘭、奧地利、紐西蘭與瑞士則緊追在後，依序拿下2至5名；6至10名則是新加坡、葡萄牙、丹麥、斯洛維尼亞、芬蘭。

台灣部分，得分1.730、排名第40名，退步2名。

全部163個國家中，俄羅斯首度拿下最後1名，依序倒數回去是烏克蘭、蘇丹、葉門、阿富汗、敘利亞、南蘇丹、以色列。

整體來說，2025年全球平均和平程度下降0.36%，74個國家改善、87個國家惡化、106個國家提高了國防開支，其中又以以色列的國防支出拉得最高。

此外，國家間衝突數量達到2戰以來的最高水準，光是今年就爆發了三起，許多國家正以加強軍事化來因應。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法