貴到連窮人都吃不起？麥當勞CEO認了：8大套餐全面降價搶客

2025/09/04 10:05

速食龍頭麥當勞（McDonald’s）將在美國推出一系列優惠吸引顧客。（法新社）速食龍頭麥當勞（McDonald’s）將在美國推出一系列優惠吸引顧客。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕速食龍頭麥當勞（McDonald’s）週二（2日）宣布，將在美國擴大超值餐優惠方案，目標是吸引價格敏感型消費者，將從下週一（8日）開始，重新推出在新冠疫情前熱賣的「超值套餐」（Extra Value Meals）。麥當勞執行長肯普欽斯基（Chris Kempczinski）接受專訪時更坦言：「低收入與中等收入消費者眼下壓力沉重。我們看到的，就是一個兩極化的經濟體系。」

美國財經媒體《CNBC》報導，在過去一年多來，麥當勞和速食同業一直倚賴折扣和促銷，試圖吸引消費者重返門市。然而速食業的客流量卻持續萎縮，主要受到低收入族群縮減消費的拖累。麥當勞去年夏天就曾推出 5 美元超值餐，並將優惠延長，之後又在菜單中加入「加1美元就有買一送一」的促銷活動。

這次推出的8款超值套餐涵蓋整個麥當勞菜單，包括：豬肉滿福堡加蛋、豬肉蛋厚鬆餅堡（McGriddle）、滿福堡（Egg McMuffin）、培根蛋起司鬆餅、大麥克（Big Mac）、10塊麥克雞塊、任一款四盎司牛肉堡，以及任一款麥脆雞堡（McCrispy Sandwich）。

麥當勞表示，與單點主餐、薯條和飲料相比，顧客選擇超值套餐可節省約15%的費用。

為了推廣這次的優惠，麥當勞還將限時推出2種組合：豬肉滿福堡加蛋搭配薯餅和小杯咖啡售價5美元；以及大麥克搭配中薯和中杯飲料售價8美元。

肯普欽斯基週二接受《CNBC》專訪表示，這些新餐點主要是鎖定那些沒有使用麥當勞行動 App 領取優惠，也未購買現有超值套餐的顧客，這類消費者大約占整體客群的一半。

肯普欽斯基坦言，低收入與中等收入消費者現在承受很大的壓力。我們看到的就是一個兩極化的經濟體系。

在8月初的財報電話會議上，肯普欽斯基再度強調速食產業對低收入消費者來客數的依賴。他當時表示：「重新吸引低收入消費者至關重要，因為他們通常比中高收入消費者更常光顧我們的餐廳。」

麥當勞今年稍晚還會推出更多優惠。自11月起，豬肉蛋厚鬆餅堡套餐將以 5 美元販售，10塊麥克雞塊套餐則售價8美元。

麥當勞美國總裁厄蘭格（Joe Erlinger）週二在聲明中指出：「麥當勞美國聚焦於為顧客提供超值與實惠的選擇，我對我們的加盟主與團隊如何繼續努力實現這一目標，感到無比驕傲。」

