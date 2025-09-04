台積電曝1530萬元鉅額交易，驚見1275元天價。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電仙人指路?根據證交所資料，台積電（2330）3日盤後出現12張配對交易價高達1275元天價、金額達1530萬元的鉅額交，比起歷史高點1200元，高出75元，神祕買家引發市場關注，是否台積電利多將至。

台積電３日股價以小跌５元開出，在賣單釋出，股價一度回測1145元，不過，在買盤力挺下，終場以平盤1160元作收。

雖然近日台積電受到美撤消中國南京廠VEU豁免，不過該成熟製程只占台積電整體產能僅約3％，法人研判實際影響不大。

在台積電股價陷入高檔整理之際，3日盤後，卻突然出現1筆1275元天價的鉅額配對交易，成交額高達1530萬元，引發市場關注。

而美股４大指數週三漲跌互見，然台積電ADR卻逆勢上漲1.31%，收231.39美元，在鉅額交易驚見1275元，加上台積電ADR逆勢走揚下，市場關注是否台積電利多將至。

