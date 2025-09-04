晴時多雲

川普封死中國晶片夢！台積電、三星和SK海力士VEU全被撤銷

2025/09/04 08:32

美國政府撤銷台積電在中國取得美國半導體製造設備的豁免許可VEU，分析師認為，對營運影響有限。（彭博）美國政府撤銷台積電在中國取得美國半導體製造設備的豁免許可VEU，分析師認為，對營運影響有限。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕晶圓代工龍頭台積電（2330）週三（3日）向《CNBC》證實，已接獲美國政府通知，南京廠的「驗證後最終用途」（VEU）授權將於今年12月31日撤銷。值得注意的是，南韓記憶體晶片製造商SK海力士和三星電子的 VEU 早在上週五（8月29日）就被撤銷。報導認為，此舉反映華府正持續加大力度，限制北京在半導體領域的進展。

《CNBC》報導，台積電在美國商務部於 2022 年首次對美國來源的晶片製造設備銷售實施限制後不久，便獲得了此項豁免。不過根據最新政策，凡是涉及美國來源的晶片製造工具，若要出口至台積電南京廠，均須申請美國出口許可。

台積電在聲明中表示，正評估相關情況並採取適當措施，包括與美國政府保持溝通，但台積電仍將全力確保南京廠的持續運營。

據《聯邦公報》公告， SK 海力士與三星電子的 VEU 已在上週五被撤銷。兩家公司均在中國設有記憶體晶片生產設施。同時，美國商務部工業與安全局（BIS）在聲明中指出，將關閉「拜登時代遺留的 VEU 漏洞」，此舉適用於所有外國半導體製造商。

BIS補充說，雖然計畫會對之前參與VEU企業的出口許可申請予以批准，以便它們能繼續營運既有的中國工廠，但不允許其進一步擴產或升級技術。BIS副局長凱斯勒（Jeffrey Kessler）表示，川普政府「致力於堵住出口管制漏洞，特別是那些讓美國企業處於競爭劣勢的漏洞。今天的決定是邁向實現這一承諾的重要一步。」

市場研究機構 Counterpoint Research 副總監王哲宏（Brady Wang）指出，這項政策變化反映出華府更廣泛的動向，即加強對中國出口半導體設備與技術的控制，進一步強化美國對中國晶片生產的影響力。

王哲宏指出，由於南京廠僅貢獻台積電總營收不到 3%，在全球產能中所占比例也有限，因此對台積電的財務影響「應該很小」。

