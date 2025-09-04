晴時多雲

財經 > 證券產業

揭台灣對美貿易順差超過印度 謝金河：我們太小看台灣了

2025/09/04 09:24

謝金河分享台灣與印度的進出口數據比較，並指「一個小台灣對美貿易居然超過印度」，直言「我們太小看台灣了！」。（資料照）謝金河分享台灣與印度的進出口數據比較，並指「一個小台灣對美貿易居然超過印度」，直言「我們太小看台灣了！」。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕主計總處8月中公布，今年第2季台灣經濟成長率（GDP）概估為8.01%，遠超過南韓，新加坡，香港，財信傳媒董事長謝金河發文直言「這是值得珍惜的成就」，他也分享與印度的進出口數據比較，並指「一個小台灣對美貿易居然超過印度」，直言「我們太小看台灣了！」

謝金河在臉書發文指出，他最近花了一些時間研究印度，赫然發現台灣去年對美國的貿易順差739億美元，是美國的第六大順差國，而印度457億美元排名第十。再仔細看一下更具體行動數據，「才發現我們太小看台灣了！」

謝金河表示，台灣只有2300萬人，印度超過13億人，人口比中國還多，但2024年印度對美國出口837.7億美元，進口402.1億美元，順差436.5億美元。台灣去年對美國出口1163億美元，進口424億美元，順差739億美元，包含出口，進口，對美國的順差，台灣都超過印度。謝金河也說，今年台灣對美國的順差會超過1000億美元，台灣會進一步成為美國第四大順差國，這也是關稅難談的原因。

謝金河提到，今年上半年台灣對美國出口789億美元，年增率51.4%，最大的關鍵是台灣的資通訊產業，半導體出口佔比超過7成。而印度去年出口大項珠寶佔300億美元、汽車零件66億美元、智慧手機70億美元、藥品37億美元。

謝金河分析，川普對印度課徵50%關稅，對珠寶，汽車零件，藥品帶來影響。一直以來，我們都覺得台灣是蕞爾小國，如果拿進出口數據，台灣可以說是完勝印度。同樣13億人口的中國在貿易統計數字更是超過印度更多，這也說明，中、印都自認是大國、強國，但中國的實力遠勝印度。

謝金河在文末直言，今年上半年，台灣的GDP年增率達8%，遠超過南韓，新加坡，香港！這是值得珍惜的成就。但如果你這樣說，也會有很多事情說無感！

