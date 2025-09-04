美國建築師團隊參與 高捷O10/Y18聯開案有「黑盒子」

高捷O10/Y18聯開案完工示意圖，圖中央為衛武營藝術文化中心。（捷運局提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市規模最大的捷運聯開案O10/Y18衛武營站計畫8月底正式簽約，投資額高達253億元，傳出開發業者針對周邊藝文環境，邀請美國建築師團隊提出特殊設計，高市捷運局證實，規劃案中有處「黑盒子」。

高捷O10/Y18聯開案邀美國建築師團隊參與，將以黑盒子（Black Box）為概念，規劃120到200席表演與活動場域，優先供新創劇團使用。（捷運局提供）

O10/Y18聯開案位於衛武營國家藝術文化中心北側、捷運黃線Y18 與橘線O10交會處，面積約1.8公頃（5450坪），為目前高雄最大規模捷運聯開案，初步規劃5棟地上38至52層複合式建築物，包含旅館、辦公、住宅、商店及社區生活設施複合型大樓，並配合興建捷運聯通道供轉乘使用，預計2033至2036年分階段完工。

高捷O10/Y18聯開案基地緊鄰捷運站出口，現為公車建軍站。（記者王榮祥攝）

捷運局說明，聯開案由達麗、華友聯、海悅共組衛武營開發股份有限公司，預計投入資金253億元；基地位置除了是雙捷運交會處，也是高雄鳳山中城計畫國際藝文中心區位，緊鄰衛武營藝文中心（馬路對面）、迷迷村、「K Hub」等藝文特區，堪稱高雄藝文重地。

傳出開發團隊獲青睞原因除專業能力，對該案賦予的藝文優勢讓人驚豔，甚至請出美國團隊助力，配合周邊衛武營等環境提出特殊設計。

捷運局證實，投資人邀請美國Gensler建築師團隊參與全區規劃，結合旅館、藝文創作、商業生活等功能，並為支持高雄在地藝文團體，在一樓設置表演劇場，以黑盒子（Black Box）為概念，規劃120到200席觀眾及各種類型表演與活動場域，將優先提供新創劇團使用、孵育藝文人才，打造充滿藝文魅力的衛武營藝術之丘。

