美股收盤》Alphabet飆逾9％！標普那指收高 台積電ADR走揚

2025/09/04 06:16

標普500及那斯達克指數週三上漲，道瓊工業指數及費城半導體指數下跌。（路透）標普500及那斯達克指數週三上漲，道瓊工業指數及費城半導體指數下跌。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦法院就Alphabet案做出裁決，Alphabet股價飆漲9.14%創下新高，受到科技股提振，標普500及那斯達克指數週三分別上漲0.51%、1.03%，道瓊工業指數微跌0.05%，費城半導體指數跌0.23%，台積電ADR上漲1.31%，收在231.39美元。

綜合外媒報導，聯邦法院就Google母公司Alphabet反壟斷案做出裁決，允許Google保留對其Chrome瀏覽器和Android行動作業系統的控制權，但裁定公司必須與競爭對手共享部分搜尋數據，以增加市場競爭。這項裁定也意味著蘋果可以繼續在iPhone上預裝Google搜索，這對蘋果來說利潤豐厚，蘋果本身也面臨反壟斷訴訟，其股價上漲3.81%。

週三公布的最新就業數據顯示，美國7月職缺數量下降至新冠疫情以來罕見的水位，加劇投資人對經濟的擔憂。將在週五發布的8月就業報告更加受到關注，因為這將是對股市的下一個重大考驗。

9月通常是美國股市表現疲軟的月份，但紐約斯巴達資本證券公司首席市場經濟學家卡迪羅（Peter Cardillo）表示，他認為9月不會像往年那樣艱難，因為聯準會預計將降息。

道瓊工業指數下跌24.58點或0.05%，收45271.23點。

那斯達克指數上漲218.097點或1.03%，收21497.727點。

S&P 500 指數上漲32.72點或0.51%，收6448.26點。

費城半導體指數下跌12.64點或0.23%，收5592.82點。

