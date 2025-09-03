1家抵16家！日本豐田汽車上半年獲利 為中國上市車企總獲利1.9倍

全球汽車巨擘日本豐田汽車今年1至6月的獲利雖然年跌30%，卻仍是中國16家上市車企總獲利的約1.9倍。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟疲軟，消費者緊縮荷包，汽車業為求銷量陷入嚴重價格戰。根據中國媒體《第一財經》報導，全球汽車巨擘日本豐田汽車今年1至6月的獲利雖然年跌逾3成，卻仍是中國16家上市車企總獲利的約1.9倍。

報導說，近日中國上市車企幾乎都已發布2025年上半年財報。在中國和香港股市上市的16家中國車企，上半年合計獲利超過392億元人民幣（下同，新台幣1686億元）。獲利排前3分別為比亞迪、吉利汽車、長城汽車，3家獲利總和311億元（新台幣1337.6億元），就占16家車企獲利近8成。

若對比全球最賺錢的車企日本豐田汽車，差距就更加明顯。豐田汽車上半年獲利雖然大跌逾3成，仍超過1.5兆日圓（新台幣3099億元），相當於16家中國上市車企上半年獲利總和的1.9倍。

報導說，儘管中國車企地位不斷攀升，上半年全球汽車銷量前10名車企當中，比亞迪、吉利汽車排名上升至第3、第4，首次超過本田汽車、日產汽車兩家日本車企，卻因為國內市場嚴重內捲，陷入激烈價格戰，獲利能力處於歷史次低。

中國汽車流通協會乘聯分會的數據顯示，中國汽車業7月獲利293億元（新台幣1260億元），比去年同期下滑17%，利潤率3.5%，也 比6月的6.9%下跌明顯。今年1至7月，中國汽車業獲利2737億元（新台幣1.18兆元），年增0.9%，利潤率4.6%，僅優於2024年的4.3%。

今年上半年中國仍有7家上市車企處於虧損狀態，包括廣汽集團、北汽藍穀、小鵬汽車、江淮 汽車、眾泰汽車、海馬汽車與蔚來汽車，累計總虧損約187.34億元（新台幣575.2億元）；有7家車企獲利下滑，包括長安汽車、上汽集團、廣汽集團、長城汽車、北京汽車、江淮汽車與吉利汽車。

