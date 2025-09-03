首位台裔NBA球星林書豪超狂家世背景曝光！南紡創辦人吳三連、阿里巴巴主席蔡崇信竟是遠親。（資料照，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕林來瘋正式走入歷史，然而這位NBA史上首位台裔球員、職籃「新北國王隊」球星林書豪（Jeremy Lin），隨著引退消息出爐，另1項「超狂身分」也被起底，那就是與南紡創辦人吳三連孫女吳明華（Clara Wu Tsai），兩人之間有著「遠親」關係，而吳明華的丈夫阿里巴巴主席蔡崇信，更是林書豪的前老闆，兩人也在布魯克林籃網隊結下深厚關係。

資深財經媒體人、家族傳承研究者吳佳晉在臉書貼文指出，2012年，原本來自哈佛、當時默默無名的林書豪，在紐約尼克隊（New York Knicks）替補登場，對上布魯克林籃網隊（Brooklyn Nets）攻下25分、5籃板、7助攻，率隊以99：92獲勝，創下籃球職業身涯新高紀錄，迅速引起NBA球壇關注，颳起「林來瘋」，這陣旋風也刮回台灣，「哈佛小子」所向披靡。

隨著8月31日宣佈引退，結束15年籃球職業生涯，其另1項「超狂身分」也被跟著曝光，那就是與南紡創辦人吳三連孫女吳明華（Clara Wu Tsai），兩人之間有著「遠親」關係。

日前在1場研討會上，吳明華與林書豪一同對談，更公開透露，兩人其實是遠房表親（Second cousins）。

很多人可能不曉得吳明華是誰，仔細挖掘她的身世，來頭真不小。吳明華不僅是台北市第1位民選市長、南紡創辦人吳三連的孫女；其丈夫蔡崇信（Joseph Tsai）更是阿里巴巴聯合創辦人及現任主席，媒體常以「馬雲背後的男人」稱呼他。

蔡崇信出生於台灣，13歲移民美國，1999年，當時35歲的蔡崇信，原本已是個年薪70萬美元（約新台幣2149萬元）的投行精英，但卻在認識馬雲（Jack Ma）之後，一頭栽進創業的世界，放棄高薪，赴中國杭州加入阿里巴巴團隊，成為阿里巴巴第19號員工、擔任首席財務長（CFO），天天幫馬雲想辦法籌措創業資金、拉投資。

初創時，蔡崇信年薪不過600美元（約新台幣1.84萬元），但隨著阿里巴巴後來一路扶搖直上，如今，蔡崇信身價已衝到208億美元 （約新台幣6385億元）。

不只是商業巨擘，熱愛運動的蔡崇信，更是「運動界富豪」。身為美國職業籃球聯賽NBA鐵粉的蔡崇信，2018年，不僅砸下10億美元（約新台幣307億元），買進NBA布魯克林籃網隊49%股份，當時，林書豪正效力於布魯克林籃網隊，蔡崇信也成為林書豪的「老闆」之一，兩人也因此結下深厚關係。

2019年，蔡崇信更以天價23.5億美元（約新台幣721億元）買下布魯克林籃網隊所有股權，創下北美四大職業球隊最高收購金額，成為第1位掌控NBA球隊的台灣人。

儘管，林書豪已離開布魯克林籃網隊多年，但林書豪與蔡崇信的關係緊密，現擔任亞裔美國人基金會（The Asian American Foundation）董事會成員的蔡崇信，也曾邀請林書豪一起加入。

