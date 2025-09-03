晴時多雲

為台積電晶片背書！英國資深媒體人願「賭上口袋裡最後1美元」

2025/09/03 22:10

台積電生產的晶片幾乎遍布美國的每個家庭，這是因為台積電生產人們日常使用的智慧型手機、電腦、遊戲機和電視中許多晶片。（彭博）台積電生產的晶片幾乎遍布美國的每個家庭，這是因為台積電生產人們日常使用的智慧型手機、電腦、遊戲機和電視中許多晶片。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電對全球科技業的重要性無庸置疑，投資媒體The Motley Foll資深記者華特斯（Stefon Walters）撰文表示，台積電可能不是一個家喻戶曉的名字，但他願意用口袋裡的「最後一美元」打賭，台積電生產的晶片幾乎遍布美國的每個家庭。這是因為台積電生產人們日常使用的智慧型手機、電腦、遊戲機和電視中許多晶片，可以說它是科技界的無名英雄。

台積電的業務長期以來一直是科技界的支柱，但由於其對人工智慧（AI） 生態系統至關重要，其重要性日益凸顯。繼輝達近期發布的財報預期之後，該業務再次獲得利好，這應該會讓投資者感到興奮。

輝達因為在驅動資料中心的圖形處理器（GPU） 領域佔據主導地位，而這些GPU正是AI管道的支柱。然而，如果沒有台積電的代工，輝達將無法生產這些GPU。

如果沒有台積電，整個AI供應鏈將遭受重創，因為沒有其他公司能與其製造能力和規模相提並論。

企業在AI相關基礎設施上的投入越多，台積電的業務就越多，因為幾乎所有主要的晶片設計公司都依賴它。輝達在最近的財報電話會議上指出，預計未來5年，AI支出較大的公司將在AI基礎設施上投資3兆至4兆美元。

隨著這些公司投資建設其人工智慧基礎設施，由於整個人工智慧產業對台積電的廣泛依賴，其中很大一部分資金將間接流向台積電。預期台積電的營收成長（第二季成長44.4%，至300.7億美元）將延續其動能。

