在Costco買金條可賺飽飽？ 美媒提醒避開賣出踩雷的「地點」

2025/09/03 21:53

週三（3日）上午，黃金交易價格約為每盎司3549美元，比一年前上漲約42%。（路透）週三（3日）上午，黃金交易價格約為每盎司3549美元，比一年前上漲約42%。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著金價躍升至歷史新高，您可能想知道在好市多 （Costco） 購買的金條今天值多少錢。截至週三（3日）上午，黃金交易價格約為每盎司3549美元，比一年前上漲約42%。

美媒CNBC報導，如果你去年在Costco買了一塊金條，現在它的價格很可能比你買的時候高很多。不過，一旦算上經銷商的費用和稅費，這些收益就會減少一些。

如果想出售Costco金條以獲取利潤，那麼不要指望賺取您支付的價格和當前現貨價格之間的差額。

專家指出，現貨價格更像是一個談判的基準，大多數經銷商的報價會比現貨價格低5%到10% 左右。

在實體金條店，則可能會得到更優惠的價格。《華爾街日報》4月在紐約市採訪的金條店通常提供比現貨價格低1%到5%的價格。在這些商店，投資人還可以享受現場評估和即時付款的便利。

專家提醒說：「大多數買家可能會把金條熔化後再轉售，所以它是否還在Costco的原始包裝裡，是否附有證書，其實差別不大」。 「奢侈手錶的出處和相關文件會大幅提升金條的價值，而金條的價值則更多地取決於重量和純度。」

此外，投資人出售金條應該如何避免踩雷，專家指出，不要透過eBay或Facebook Marketplace進行銷售，因為這些地方詐騙和低價報價很常見。

