晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

工研院透過AI國產晶片打造科技牧場 授粉、除草、投餵皆智慧化

2025/09/03 21:16

工研院今（3）日在「臺灣智慧農漁週」智慧農業展展示多項創新科技，提供從智慧餵食、智慧巡檢、到減碳循環再利用的前瞻解決方案，希望讓臺灣特有的牧場飼育生態系，成為全球的示範基地，進而開拓市場新契機。（工研院提供）工研院今（3）日在「臺灣智慧農漁週」智慧農業展展示多項創新科技，提供從智慧餵食、智慧巡檢、到減碳循環再利用的前瞻解決方案，希望讓臺灣特有的牧場飼育生態系，成為全球的示範基地，進而開拓市場新契機。（工研院提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕工研院研發出多項結合AI科技自動化與低碳循環的牧場法寶，包括媲美「迴轉壽司車」的自動餵食機，讓牛牛頭好壯壯；可以幫漁民精準投餵、不浪費食物的「AI精準投餵系統」；晉升為牧場最佳「鏟屎官」的「推糞機器⼈」，這些跟AI有關的農機具都是靠晶創計畫的國產AI晶片研發的。工研院表示，這些新科技可協助農林漁牧業打造永續的智慧牧場，未來更可望輸出國際市場，為全球農漁業創新注入新動能。

工研院中分院執行長黃新鉗表示，AI科技無所不在，許多行業都透過AI科技的協助，提升產業效率與產品良率，更能節省人力成本、有效節能減碳，成功助攻產業轉型升級。臺灣在智慧電動化的機構設計、馬達、通訊模組與AI晶片演算法等領域，具備世界級競爭力；工研院瞄準國內中小型規模的酪農畜牧業者，攜手國內感測器、控制器、車體設計業者與系統整合商，共同開發自動化、平價與彈性客製化的模組設備，「如同農業版的特斯拉選配」，達到效益最佳化。

工研院今（3）日在「臺灣智慧農漁週」智慧農業展展示多項創新科技，提供從智慧餵食、智慧巡檢、到減碳循環再利用的前瞻解決方案，希望讓臺灣特有的牧場飼育生態系，成為全球的示範基地，進而開拓市場新契機。

根據2022年資料，臺灣共有562戶酪農，飼養乳牛總數約23.4萬頭，85%以上為小型牧場，整體從業人力僅約2,810人，每人每天要照顧25到45頭牛，加上超高齡社會與人力斷層，對智慧科技需求日益迫切。工研院認為，在智慧餵食部分，面對勞力短缺與超高齡趨勢，要兼顧農產品的品質與效率，勢必要導入AI科技與自動化技術，實現資源最優化與低碳目標。

工研院比照家中毛小孩擁有的自動餵食機，與農業部畜產試驗所北區分所合作研發堪比「迴轉壽司車」的智慧乳牛餵飼車，可以自動推料、投餵、充電、通訊全都包，還可以AI科技感知場域環境，自主導航精準送餐，乳牛在定時少量進食下，不但提升3成泌乳量，碳排放量也減少5成，讓農牧業更智慧、飼育環境更友善。

精準飼料管理則是智慧養殖控管成本的另一項重點，甚至直接影響漁群健康，不精準的投餵不僅容易浪費，也會導致水質惡化，影響魚群成長甚至產生低溶氧死亡風險。工研院研發養殖漁「AI投餵系統」，透過水下振動及水面影像融合分析，判斷魚群攝食狀態，自動調整投餌量，避免過量餵食造成飼料剩餘。

工研院並同步開發光學式「長效溶氧感測器」，可精準掌握水中溶氧變化，即時的線上水質監測，可在水質惡化的瞬間，讓漁民第一時間進行增氧搶救等動作，避免一次低氧危害事件導致漁貨大量損失風險。長效使用天數優於市售國外感測器5倍以上，更可結合投餵及水質AI監控系統，讓養殖管理更節能、更精準。

臺灣精緻農業往往都在溫室中栽種，需要耗費非常多人力與時間進行照顧，工研院研發空氣擾動授粉機器人，於農業部高雄區農業改良場進行場域合作驗證，結合影像辨識、導航與滑軌控制，運⽤邊緣運算技術可精準即時辨識需要授粉的農作物，讓農作物在最適當的時間點「瓜熟蒂落」，降低⼈⼒成本、提高效率。

在智慧巡檢部分，根據2023年統計資料，臺灣有3千多間肉雞飼養場，集中在臺中以南，而部分業者選擇飼養時間較長、飼養密度較低的平飼放養方式，以提升肉質。但現在需以人力巡檢方式，每⽇頻繁進出⾼溫雞舍，可能會帶入汙染源或打擾雞隻，「雞舍管理巡檢機器人」整合⾃動排程、RGB-IR視覺與導航模組，搭配超遠端VR圖控模組，視覺辨識模組賦予機器人看見與偵測的能力，能即時掌握雞群狀態，有效降低人員頻繁進出雞舍所帶來的風險。

工研院表示，整體系統則如同禽類的保姆，每天可進行無死⾓巡檢，省⼯省⼒，更可跨縣市通訊調整路線，不在養雞場、一樣可以掌握！現階段雞舍管理巡檢機器人正在農業部畜產試驗所進行場域驗證，未來將陸續拓展至各民間場域實際應用。

在減碳節能部分，傳統乳牛場清潔糞便主要利用人工或自動刮糞機、水柱沖洗，臺灣雖已有牧場導入自動清糞設備，然進口系統價格高昂、維修不易，且需配合設備改良畜舍，增加落地應用困難度；也常因清洗後地面濕滑，易讓乳牛打滑受傷。

工研院攜手國內廠商及農業部畜產試驗所北區分所，開發符合在地需求、成本又較國外商品低近5成的推糞機器⼈，結合電動化、智能協作及精準管理，無須改建牛舍、也不用複雜維護，還搭載智慧導航、自主避障、自動卸汙與充電等功能，即使在狹小通道、濕滑地面與牛群環伺下，依然能完成任務，成為不怕累、不怕苦的最佳牧場鏟屎官。

工研院專為臺灣小農打造的「蔬菜管理除草機器人」，可依作物需求更換不同的功能模組，以AI技術提⾼雜草與作物的辨識準確率，像糾察隊一樣辨識雜草並準確除草，打造利於作物⽣長環境，提升產量與品質；未來還將建立臺灣雜草特化資料庫，嘉惠更多農民。

⼯研院與農業部水產試驗所合作開發「養殖池排汙專家系統」，收集底泥沉積、溶氧、pH值（氫離子濃度指數）等參數，即時監測水質並自動啟動清汙，縮短傳統人力曬池與清池時間，提升產能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財