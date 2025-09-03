晴時多雲

到日本餐廳不要再給小費了！會「引發敵意」日媒全說了

2025/09/03 20:49

越來越多的遊客試圖給餐廳服務人員小費，也許他們沒有意識這在日本餐廳裡並不常見。（路透，示意圖）越來越多的遊客試圖給餐廳服務人員小費，也許他們沒有意識這在日本餐廳裡並不常見。（路透，示意圖）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本讀賣新聞報導，隨著赴日外國遊客數量的增加，在餐廳給小費的情況也隨之增多，這不僅引發混亂，也引發了當地人的敵意。

越來越多的遊客試圖給餐廳服務人員小費，也許他們沒有意識這在日本餐廳裡並不常見。

一家在全國擁有20多家分店的日式連鎖餐廳最近改變經營方式，因為員工們反映，外國顧客給小費時，他們不知道該如何應對。該餐飲業於去年2月開始在幾乎所有門市的收銀櫃檯旁安裝「小費箱」。目前每家店每月可收取數萬日圓的小費。

公司高層表示，「日本沒有小費文化，員工會感到困惑。餐廳客流量大的時候，員工很難單獨處理，所以我們就放置了小費箱作為解決方案」。公司將收取的小費記錄為雜項收入，並將現金用於員工福利。

然而，一些看到小費箱的顧客嚴厲批評了這個想法。他們憤怒地表示：「我們不希望小費文化傳入日本。」

小費箱也成為社交媒體上的熱門話題，有人質疑：「餐廳是不是拿走了給員工的錢？」

