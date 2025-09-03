晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

聖暉*、朋億*與銳澤獲「2025外資精選台灣百強」肯定

2025/09/03 20:38

聖暉集團今（3）日受邀參加台灣董事學會主辦的2025外資精選台灣100強頒獎典禮活動。（聖暉集團提供）聖暉集團今（3）日受邀參加台灣董事學會主辦的2025外資精選台灣100強頒獎典禮活動。（聖暉集團提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕聖暉集團今（3）日受邀參加台灣董事學會主辦的2025外資精選台灣100強頒獎典禮活動，其中，聖暉*（5536）名列「外資精選台灣100強」第20名，較去年的第50名大幅躍升；子公司朋億*（6613）連續兩年入榜「中堅潛力企業」，今年更進一步取得第3名佳績；另1家子公司銳澤（7703）則以第118名進入「中堅潛力企業」榜單，展現聖暉集團深耕高科技產業的用心。

聖暉集團指出，台灣董事學會依據市場面、基本面、永續面等多重篩選因子，綜合評估外資持股比例、國際投資法人關注度、公司治理表現、財務績效及產業影響力等指標遴選而出「外資精選百強」與「中堅潛力企業」，入選者不僅代表企業在經營體質、產業價值鏈與財務實力上的優異表現，更象徵外資對企業長期發展潛力的高度肯定。

聖暉集團表示，聖暉*主導上游的無塵室及工程統包；朋億*專精於製程廠務水氣化整合；銳澤則深化氣體二次配、主系統工程，形成完整的高科技廠房工程價值鏈，從設計、施工到營運維護提供解決方案，成為半導體與科技大廠的合作夥伴，聖暉*及子公司朋億*、銳澤除了深耕台灣，更積極拓展美國、日本、東南亞等地區，展現集團區域整合實力。

展望未來，聖暉集團預計以「國際化、差異化、多角化」的經營策略，拓展海外據點與全球市場佈局，並積極切入多元應用領域，持續透過策略聯盟與創新合作，推動技術、服務與市場同步成長，擴大整體事業影響力，同時，集團也以ESG為指引，專注於智慧工程、綠色技術與核心技能多元應用。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財