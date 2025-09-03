聖暉*、朋億*與銳澤獲「2025外資精選台灣百強」肯定

聖暉集團今（3）日受邀參加台灣董事學會主辦的2025外資精選台灣100強頒獎典禮活動。（聖暉集團提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕聖暉集團今（3）日受邀參加台灣董事學會主辦的2025外資精選台灣100強頒獎典禮活動，其中，聖暉*（5536）名列「外資精選台灣100強」第20名，較去年的第50名大幅躍升；子公司朋億*（6613）連續兩年入榜「中堅潛力企業」，今年更進一步取得第3名佳績；另1家子公司銳澤（7703）則以第118名進入「中堅潛力企業」榜單，展現聖暉集團深耕高科技產業的用心。

聖暉集團指出，台灣董事學會依據市場面、基本面、永續面等多重篩選因子，綜合評估外資持股比例、國際投資法人關注度、公司治理表現、財務績效及產業影響力等指標遴選而出「外資精選百強」與「中堅潛力企業」，入選者不僅代表企業在經營體質、產業價值鏈與財務實力上的優異表現，更象徵外資對企業長期發展潛力的高度肯定。

請繼續往下閱讀...

聖暉集團表示，聖暉*主導上游的無塵室及工程統包；朋億*專精於製程廠務水氣化整合；銳澤則深化氣體二次配、主系統工程，形成完整的高科技廠房工程價值鏈，從設計、施工到營運維護提供解決方案，成為半導體與科技大廠的合作夥伴，聖暉*及子公司朋億*、銳澤除了深耕台灣，更積極拓展美國、日本、東南亞等地區，展現集團區域整合實力。

展望未來，聖暉集團預計以「國際化、差異化、多角化」的經營策略，拓展海外據點與全球市場佈局，並積極切入多元應用領域，持續透過策略聯盟與創新合作，推動技術、服務與市場同步成長，擴大整體事業影響力，同時，集團也以ESG為指引，專注於智慧工程、綠色技術與核心技能多元應用。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法