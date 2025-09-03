晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

一銀主辦麗清科技23.85億元聯貸 超額認購達6成

2025/09/03 20:28

簽約儀式由麗清科技董事長劉美秀（左）及一銀總經理周朝崇共同主持。（一銀提供）簽約儀式由麗清科技董事長劉美秀（左）及一銀總經理周朝崇共同主持。（一銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕第一銀行統籌主辦麗清科技聯貸案於9月3日完成簽約，原預計募集新臺幣20億元，在金融同業踴躍參與下，超額認購比率達60％，最終以23.85億元簽約，充分顯現金融同業對公司的經營及未來發展深具信心。

今日的簽約儀式由麗清科技董事長劉美秀及一銀總經理周朝崇共同主持。該聯貸案由一銀擔任統籌主辦暨額度管理銀行，華南銀行擔任擔保品管理銀行，並邀集彰化銀行、土地銀行、臺灣企銀、兆豐銀行、樂天銀行及將來銀行等6間金融機構參貸。

麗清科技主要從事LED車燈模組設計及產銷，處於汽車零組件中游，深耕市場多年，營收及獲利逐年成長，2024年全年營收更創下歷年新高佳績，近年受Tier 1客戶邀約至墨西哥設廠，加上美國對等關稅政策影響，更積極加速設廠進度，有利於搶佔北美市場龐大商機外，也可大幅分散地緣政治風險，發展前景值得期待。

一銀積極拓展聯貸市場版圖，提供完善且優質的金融服務，支持企業發展不遺餘力，2025年上半年主辦實績名列市場前茅，於國內聯貸主辦銀行（MLA）、管理銀行（Bookrunner）皆排名第三。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財