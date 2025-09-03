川普的關稅豪賭若輸掉 6兆元退稅等著要買單了

CNN報導，川普若輸掉關稅訴訟，美國可能不得不向企業退還超過2000億美元（台幣6.14兆元）。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統在第二任期內徵收的大部分關稅面臨考驗，這將決定他是否可以繼續徵收這些關稅，以及企業是否有資格獲得巨額退款。CNN報導，川普若輸掉關稅訴訟，美國可能不得不向企業退還超過2000億美元（台幣6.14兆元）。

在關稅風波可能出現戲劇性轉折之前，聯邦上訴法院上週五裁定，川普非法援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對各國徵收全面關稅。今年早些時候，川普曾利用這些權力，將印度和巴西的進口關稅推高至50%，而對中國的進口關稅則高達145% 。

截至8月24日，美國企業已支付超過2100億美元，以支付美國法院認定為非法的關稅。週二（2日），川普承認，如果最高法院維持最高法院的裁決，美國財政部可能不得不「退還」已徵收的關稅收入。

川普說：這是一個非常重要的決定，坦率地說，如果他們做出錯誤的決定，那將對我們的國家造成毀滅性打擊。

美國最高法院或許會決定不聽取川普政府的上訴，而是聽從下級法院的裁決。如果真是這樣，美國企業或許就能拿回這筆錢，但這未必是一個輕鬆或快速的過程。

川普週二告訴記者，他的政府正準備向最高法院提起上訴，最快可能在周三（3日）。他敦促美國迅速採取行動，在上訴法院設定的10月14日裁決生效期限之後繼續維持關稅。

盛德律師事務所（Sidley Austin）國際貿易律師泰德墨菲（ Ted Murphy）預計，最高法院可能會在下個月開始的新一輪審理中受理此案，而且在審理上訴期間，涉案關稅將繼續有效。

如果最高法院也裁定川普沒有根據《國際經濟與和平法案》徵收關稅的合法權力，美國政府將必須立即停止徵收這些關稅。然而，墨菲表示，如何處理潛在的退稅仍是一個懸而未決的問題。

墨菲說，政府可能會決定將無效關稅退還給所有已繳納關稅的進口商。另一種可能性是政府也可能採取這樣的立場：法院判決僅適用於指定原告，從而要求進口商自行提起訴訟。

