晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普的關稅豪賭若輸掉 6兆元退稅等著要買單了

2025/09/03 20:12

CNN報導，川普若輸掉關稅訴訟，美國可能不得不向企業退還超過2000億美元（台幣6.14兆元）。（路透）CNN報導，川普若輸掉關稅訴訟，美國可能不得不向企業退還超過2000億美元（台幣6.14兆元）。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統在第二任期內徵收的大部分關稅面臨考驗，這將決定他是否可以繼續徵收這些關稅，以及企業是否有資格獲得巨額退款。CNN報導，川普若輸掉關稅訴訟，美國可能不得不向企業退還超過2000億美元（台幣6.14兆元）。

在關稅風波可能出現戲劇性轉折之前，聯邦上訴法院上週五裁定，川普非法援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對各國徵收全面關稅。今年早些時候，川普曾利用這些權力，將印度和巴西的進口關稅推高至50%，而對中國的進口關稅則高達145% 。

截至8月24日，美國企業已支付超過2100億美元，以支付美國法院認定為非法的關稅。週二（2日），川普承認，如果最高法院維持最高法院的裁決，美國財政部可能不得不「退還」已徵收的關稅收入。

川普說：這是一個非常重要的決定，坦率地說，如果他們做出錯誤的決定，那將對我們的國家造成毀滅性打擊。

美國最高法院或許會決定不聽取川普政府的上訴，而是聽從下級法院的裁決。如果真是這樣，美國企業或許就能拿回這筆錢，但這未必是一個輕鬆或快速的過程。

川普週二告訴記者，他的政府正準備向最高法院提起上訴，最快可能在周三（3日）。他敦促美國迅速採取行動，在上訴法院設定的10月14日裁決生效期限之後繼續維持關稅。

盛德律師事務所（Sidley Austin）國際貿易律師泰德墨菲（ Ted Murphy）預計，最高法院可能會在下個月開始的新一輪審理中受理此案，而且在審理上訴期間，涉案關稅將繼續有效。

如果最高法院也裁定川普沒有根據《國際經濟與和平法案》徵收關稅的合法權力，美國政府將必須立即停止徵收這些關稅。然而，墨菲表示，如何處理潛在的退稅仍是一個懸而未決的問題。

墨菲說，政府可能會決定將無效關稅退還給所有已繳納關稅的進口商。另一種可能性是政府也可能採取這樣的立場：法院判決僅適用於指定原告，從而要求進口商自行提起訴訟。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財