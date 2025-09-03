崇越集團攜手《未來親子》 繪本傳遞海洋永續的力量

崇越（5434）集團以行動展現承諾，把「永續」帶進孩子的日常。（崇越提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕永續逐漸成為全球共同關注的核心議題，崇越（5434）集團以行動展現承諾，把「永續」帶進孩子的日常；今年適逢崇越科技35週年，崇越集團攜手《未來親子》，合作出版全新兒童繪本《小Z的星際之旅—大海》，期盼透過故事力量，讓孩子理解永續海洋的重要性，從生活中培養守護環境的行動意識。

崇越表示，集團深耕「永續海洋」的實踐，展現企業對環境的長遠承諾；《未來親子》專注於親子閱讀推廣與教育內容，善於將艱澀議題化為孩子能懂的故事。雙方合作正是希望把看似艱深遙遠的環境議題，轉化為鮮明的故事圖像，成為孩子日常中能體會與實踐的生活態度。

《小Z的星際之旅—大海》講述小Z與小安、小永展開奇幻旅程，從潮間帶到深海，探索海洋生態的多樣性與人類依存關係。故事讓孩子體會到守護海洋不只是大人的責任，而是可以從日常小事開始，例如餐桌不浪費、挑選有碳足跡標籤的商品、支持養殖漁獲，甚至與家人共讀，都是愛海洋的具體行動。

崇越表示，繪本不僅是一冊書，更是一座橋梁，打開親子對話的契機：「如果今天我們保護了海洋，未來會不會變得更美好？」在閱讀中，抽象的「永續」逐漸轉化為孩子能理解、能實踐的生活選擇，愛海洋的種子因而在一個個家庭裡生根發芽。

崇越集團副董事長賴杉桂在新書發表會中表示，海洋永續不僅是企業責任，更是對下一代的承諾。改變需從微小行動開始，而繪本就是連結下一代的重要媒介。當孩子開始懂得海洋的重要，並愛上海洋，其實就是改變的起點。

未來親子社長許耀雲則指出，長期推廣親子共讀，相信故事能陪伴孩子認識世界。這次與崇越合作出版《小Z的星際之旅—大海》，正是希望將永續議題故事化、生活化，讓更多家庭透過閱讀，一起參與海洋保護。

為了擴大影響力，崇越集團與未來親子同步推動「公益贈閱計畫」，將繪本捐贈至全臺多地，包括宜蘭縣國中小學、花東與偏鄉校園及全臺公共圖書館，讓更多孩子因閱讀而認識海洋、珍惜環境。當企業、教育與文化攜手，守護海洋不再只是遙遠口號，而是從每一次閱讀、每一個家庭、每一個孩子開始。崇越集團相信，唯有讓永續成為日常，未來才可能更美好。

