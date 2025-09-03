晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

崇越集團攜手《未來親子》 繪本傳遞海洋永續的力量

2025/09/03 19:39

崇越（5434）集團以行動展現承諾，把「永續」帶進孩子的日常。（崇越提供）崇越（5434）集團以行動展現承諾，把「永續」帶進孩子的日常。（崇越提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕永續逐漸成為全球共同關注的核心議題，崇越（5434）集團以行動展現承諾，把「永續」帶進孩子的日常；今年適逢崇越科技35週年，崇越集團攜手《未來親子》，合作出版全新兒童繪本《小Z的星際之旅—大海》，期盼透過故事力量，讓孩子理解永續海洋的重要性，從生活中培養守護環境的行動意識。

崇越表示，集團深耕「永續海洋」的實踐，展現企業對環境的長遠承諾；《未來親子》專注於親子閱讀推廣與教育內容，善於將艱澀議題化為孩子能懂的故事。雙方合作正是希望把看似艱深遙遠的環境議題，轉化為鮮明的故事圖像，成為孩子日常中能體會與實踐的生活態度。

《小Z的星際之旅—大海》講述小Z與小安、小永展開奇幻旅程，從潮間帶到深海，探索海洋生態的多樣性與人類依存關係。故事讓孩子體會到守護海洋不只是大人的責任，而是可以從日常小事開始，例如餐桌不浪費、挑選有碳足跡標籤的商品、支持養殖漁獲，甚至與家人共讀，都是愛海洋的具體行動。

崇越表示，繪本不僅是一冊書，更是一座橋梁，打開親子對話的契機：「如果今天我們保護了海洋，未來會不會變得更美好？」在閱讀中，抽象的「永續」逐漸轉化為孩子能理解、能實踐的生活選擇，愛海洋的種子因而在一個個家庭裡生根發芽。

崇越集團副董事長賴杉桂在新書發表會中表示，海洋永續不僅是企業責任，更是對下一代的承諾。改變需從微小行動開始，而繪本就是連結下一代的重要媒介。當孩子開始懂得海洋的重要，並愛上海洋，其實就是改變的起點。

未來親子社長許耀雲則指出，長期推廣親子共讀，相信故事能陪伴孩子認識世界。這次與崇越合作出版《小Z的星際之旅—大海》，正是希望將永續議題故事化、生活化，讓更多家庭透過閱讀，一起參與海洋保護。

為了擴大影響力，崇越集團與未來親子同步推動「公益贈閱計畫」，將繪本捐贈至全臺多地，包括宜蘭縣國中小學、花東與偏鄉校園及全臺公共圖書館，讓更多孩子因閱讀而認識海洋、珍惜環境。當企業、教育與文化攜手，守護海洋不再只是遙遠口號，而是從每一次閱讀、每一個家庭、每一個孩子開始。崇越集團相信，唯有讓永續成為日常，未來才可能更美好。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財