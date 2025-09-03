盼電價、工資莫漲 吳東亮建議配套：可適度給低薪勞工薪資補貼

吳東亮建議，政府可研擬薪資補貼等配套措施，例如優先給予低薪勞工族群適當補助。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕工商協進會理事長吳東亮今表示，希望電價、工資最好能夠凍漲，如果不行，也希望不要漲太多，也建議政府可研擬薪資補貼等配套措施，例如優先給予低薪勞工族群適當補助。

企業現正面臨關稅、匯率夾擊的變局，電價、工資調漲攸關企業經營成本，吳東亮今出席工商協進會活動時表示，電價與工資的條漲務必慎重考慮，考量對等關稅等國際情勢的影響，大型企業可能還好應付衝擊，但國內傳產、中小企業比較辛苦，任何電價的變動對公司營運影響都會很大，本週一經濟部舉辦與產業公協會交流會議，包括他在內的工商界人士呼籲電價能否凍漲。

吳東亮續說，但運氣很好的是，台電的石化燃料等發電成本在下降，如果台電不虧錢，電價有望凍漲，「最好是不要漲，如果要漲，希望是不要漲太多」。

吳東亮續說，建議政府審慎評估明年度最低工資的調整幅度，更要緊的是政府要有配套措施，以紓解傳產營運成本的壓力，例如薪資補貼措施，給予弱勢的低薪勞工族群優先補助，也可納入考量。

針對移工政策，吳東亮也建議，開放新的來源國，相較於新加坡、日本、韓國已開放多個移工來源國，我國目前僅限4國，供給面明顯不足。

針對服務業開放引進外籍移工議題，吳東亮建議政府儘速開放，以填補基層勞動缺口，這議題協進會觀光研究委員會上週拜會交通部觀光署長陳玉秀，已向觀光署反映觀光旅宿業長期面臨人力短缺，尤其是房務清潔人力最為嚴重，缺工人數估達6600人，希望政府能給予支持。

