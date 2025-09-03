晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

盼電價、工資莫漲 吳東亮建議配套：可適度給低薪勞工薪資補貼

2025/09/03 19:14

吳東亮建議，政府可研擬薪資補貼等配套措施，例如優先給予低薪勞工族群適當補助。（記者廖家寧攝）吳東亮建議，政府可研擬薪資補貼等配套措施，例如優先給予低薪勞工族群適當補助。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕工商協進會理事長吳東亮今表示，希望電價、工資最好能夠凍漲，如果不行，也希望不要漲太多，也建議政府可研擬薪資補貼等配套措施，例如優先給予低薪勞工族群適當補助。

企業現正面臨關稅、匯率夾擊的變局，電價、工資調漲攸關企業經營成本，吳東亮今出席工商協進會活動時表示，電價與工資的條漲務必慎重考慮，考量對等關稅等國際情勢的影響，大型企業可能還好應付衝擊，但國內傳產、中小企業比較辛苦，任何電價的變動對公司營運影響都會很大，本週一經濟部舉辦與產業公協會交流會議，包括他在內的工商界人士呼籲電價能否凍漲。

吳東亮續說，但運氣很好的是，台電的石化燃料等發電成本在下降，如果台電不虧錢，電價有望凍漲，「最好是不要漲，如果要漲，希望是不要漲太多」。

吳東亮續說，建議政府審慎評估明年度最低工資的調整幅度，更要緊的是政府要有配套措施，以紓解傳產營運成本的壓力，例如薪資補貼措施，給予弱勢的低薪勞工族群優先補助，也可納入考量。

針對移工政策，吳東亮也建議，開放新的來源國，相較於新加坡、日本、韓國已開放多個移工來源國，我國目前僅限4國，供給面明顯不足。

針對服務業開放引進外籍移工議題，吳東亮建議政府儘速開放，以填補基層勞動缺口，這議題協進會觀光研究委員會上週拜會交通部觀光署長陳玉秀，已向觀光署反映觀光旅宿業長期面臨人力短缺，尤其是房務清潔人力最為嚴重，缺工人數估達6600人，希望政府能給予支持。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財