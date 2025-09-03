三星2奈米拚台積要靠「這利器」外媒曝無法隨心所欲限制性

三星已確認Exynos 2600將是該公司首款2nm GAA晶片組，而最近又有報導稱這款旗艦級SoC已開始量產。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，三星將更多艾斯摩爾（ASML）製造的高數值極紫外光NA EUV曝光機設備引入其本地製造，以加速2奈米GAA晶圓生產，力拚台積電。

wccftech指出，三星已確認Exynos 2600將是該公司首款2nm GAA晶片組，而最近又有報導稱這款旗艦級SoC已開始量產。這家韓國晶圓代工廠的最大願望就是最大限度地減少損失、提高良率，以便能夠大規模生產自有晶片，同時向業界證明其在晶片領域的領先地位能夠與台積電相媲美。

為了幫助公司實現目標，一份報告稱，三星正在從ASML引進更多高數值孔徑EUV曝光機，並將其添加到其本地生產中。雖然這些設備價格不菲，但它應該能為公司帶來必要的優勢。

要注意的是，要在財務上實現大量生產的可行性，至少需要達到產量70%。因此，採購這些高數值孔徑EUV或許能幫助三星實現這一目標，因為ASML的尖端工具有助於實現2奈米GAA製程的超精細電路。

然而，即使該公司擁有近乎無限的資金，也無法「隨心所欲地」訂購數量，因為ASML對其銷售數量有所限制。據報道，這家荷蘭製造商每年只能生產5到6台曝光機，而且即使是這些曝光機也受到政府的出口管制。

三星已經完成了第二代2nm GAA製程的基本設計，但潛在客戶可能需要幾個月的時間才能相信三星能再次成為可行的半導體合作夥伴。

