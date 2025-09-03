晴時多雲

美國撤銷台積電南京廠VEU資格 美教授曝背後用意：防中國滲透！

2025/09/03 19:10

美方近日終止台積電南京廠的「經驗證終端用戶」（VEU）資格。（法新社）美方近日終止台積電南京廠的「經驗證終端用戶」（VEU）資格。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕晶圓代工龍頭台積電（2330）本月2日證實，已接獲美國政府通知，南京廠的「驗證後最終用途」（VEU）授權將於今年12月31日撤銷，引發外界熱議。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元分析美國這麼做的目的。

有外媒近日報導指出，繼美國政府上週撤銷三星、SK海力士之後，美國政府近期撤銷台積電從中國採購美國半導體設備的豁免，決定終止該公司南京廠的VEU身分，豁免將在約4個月後到期。未來台積電不再能自由運送重要設備到旗下主要的中國晶圓廠，這可能影響台積電在中國當地擴產生產晶片的需求。

台積電昨晚證實接獲美國政府通知，台積電（南京）有限公司目前的VEU授權將於2025年12月31日終止，。公司正在評估情況並採取適當的因應措施，包含與美國政府溝通，以致力南京廠營運不受影響。

對此，葉耀元今天（3日）在臉書發文分析美國這麼做的用意，「首先，撤銷豁免就是要所有晶片製造商通通都離開中國，這樣不僅僅可以確保會有更多晶片廠商投資美國，還可以把美中的晶片貿易比例大幅度下降。再來，晶片廠繼續待在中國，這些廠房的員工就有可能被滲透，導致技術外流。」

他接著說：「台積電的晶片廠有分散風險，低階晶片不是只有在中國製造，所以通路應該還是可以調配到不影響獲利與產能。」

