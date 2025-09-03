電機技師公會聯合訂價 公平會重罰100萬

晴時多雲

2025/09/03 18:18

電機技師公會聯合訂定「技術服務費」收費標準，影響市場供需功能，挨罰100萬。（資料照）電機技師公會聯合訂定「技術服務費」收費標準，影響市場供需功能，挨罰100萬。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會今日表示，經查電機技師公會藉由章程及會議決議，訂定及調整「技術服務費」的收費標準，是足以影響相關市場供需功能的違規行為，違反「公平交易法」聯合行為禁止規定，除令電機技師公會停止違法行為外，公平會併處100萬元罰鍰。

公平會表示，在接獲相關檢舉後展開調查發現，電機技師公會於2012年透過章程、會員大會、理監事會議決議訂定「技術服務費參考表」及「電機工程造價計算一覽表」。其中「技術服務費」是電機技師受託辦理電力設備工程設計、監造案件時，向委託人收取之報酬，「技術服務費」係依「技術服務費參考表」所列百分率與「電機工程造價計算一覽表」所列金額兩者之乘積計算，該公會並訂有最高及最低收費限制。

此外，電機技師公會於2024年間以會員大會及理監事會議決議，經由調高「電機工程造價計算一覽表」所列金額，提高「技術服務費」之收費標準，調幅達30%。

公平會表示，電機技師公會會員涵蓋相關市場內的所有服務提供者，具有相當的集體市場力，該公會訂定及調整「技術服務費」收費標準的行為，會約束會員於市場交易之價格，形成對市場競爭之限制，而足以影響電機技師辦理電力設備工程設計、監造案件業務之市場供需功能，已違反「公平交易法」聯合行為禁止規定。

公平會提醒，同業公會應容許會員自由決定收費水準，同業公會訂定「收費標準」，即使只是建議或參考性質，仍有聯合行為的高度風險，應該避免。

