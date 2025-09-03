晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

浩鼎攜手圓祥 開發次世代雙抗ADC藥物

2025/09/03 18:12

浩鼎與圓祥簽署技術合作協議，攜手開發次世代ADC。圖為台灣浩鼎執行長王慧君。（資料照）浩鼎與圓祥簽署技術合作協議，攜手開發次世代ADC。圖為台灣浩鼎執行長王慧君。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣浩鼎生技（4174）今（3）日宣布，已與圓祥生技（6945）簽署材料移轉暨技術開發協議（MTA），雙方將合作開發次世代雙抗ADC（抗體藥物複合體）。

根據協議，圓祥將提供雙特異性抗體（Bispecific Antibody, BsAb），浩鼎則運用GlycOBI®醣鍵結技術平台，結合EndoSymeOBI®雙功能酵素與HYPrOBI®高親水性連接子技術來開發此一雙抗ADC，交付圓祥評估後續開發潛力，並探討ADC技術進一步的授權合作機會。

浩鼎執行長王慧君表示，此次雙方合作，結合彼此的研發優勢，將有助於共同推進次世代雙抗ADC的開發。期待這項合作不僅展現台灣本土生技公司的合作與互助精神，同時也有利於台灣生技產業在雙抗和ADC領域的進步與發展，推動創新治療的發展，並為患者帶來更多治療選擇。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財