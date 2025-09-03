浩鼎攜手圓祥 開發次世代雙抗ADC藥物

浩鼎與圓祥簽署技術合作協議，攜手開發次世代ADC。圖為台灣浩鼎執行長王慧君。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣浩鼎生技（4174）今（3）日宣布，已與圓祥生技（6945）簽署材料移轉暨技術開發協議（MTA），雙方將合作開發次世代雙抗ADC（抗體藥物複合體）。

根據協議，圓祥將提供雙特異性抗體（Bispecific Antibody, BsAb），浩鼎則運用GlycOBI®醣鍵結技術平台，結合EndoSymeOBI®雙功能酵素與HYPrOBI®高親水性連接子技術來開發此一雙抗ADC，交付圓祥評估後續開發潛力，並探討ADC技術進一步的授權合作機會。

浩鼎執行長王慧君表示，此次雙方合作，結合彼此的研發優勢，將有助於共同推進次世代雙抗ADC的開發。期待這項合作不僅展現台灣本土生技公司的合作與互助精神，同時也有利於台灣生技產業在雙抗和ADC領域的進步與發展，推動創新治療的發展，並為患者帶來更多治療選擇。

