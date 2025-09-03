晴時多雲

桐寶、遠榮氣體聯合調漲石化乙炔經銷價格 公平會重罰450萬

2025/09/03 18:07

乙炔業者桐寶、遠榮氣體聯合調漲石化乙炔經銷價格，合計挨罰450萬。（資料照）乙炔業者桐寶、遠榮氣體聯合調漲石化乙炔經銷價格，合計挨罰450萬。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會今日宣布，桐寶、遠榮氣體2家公司聯合調漲石化乙炔經銷價格，已減損乙炔市場價格競爭之市場機制，足以影響交易秩序，違反「公平交易法」聯合行為之禁止規定，分別處桐寶250萬元、遠榮氣體200萬元罰鍰，合計共450萬元罰鍰。

公平會今日表示，經過主動調查發現，桐寶、遠榮氣體在乙炔市場，原各自以不同的經銷價格及交易模式從事競爭，但2家公司在2021年12月間開會討論石化乙炔的經銷價格，一度想要調漲至每公斤150元至200元，而會議中所提價格資訊已成為漲價的基準點，影響桐寶與遠榮氣體的訂價決策。其後，桐寶與遠榮氣體就在2022年2月間，共同將石化乙炔之經銷價格一起調漲至平均每公斤約110元至180元。

公平會表示，台灣中油是為國內唯一生產石化乙炔的業者，所產製之石化乙炔均交由桐寶、遠榮氣體分裝後，再銷售予下游之經銷商，意即桐寶與遠榮氣體因同時漲價及有漲價區間一致之情形，不僅削弱彼此的競爭，亦導致乙炔價格整體性的上漲，足以影響乙炔市場之交易秩序，違反「公平交易法」聯合行為禁止規定。

公平會提醒業者，應要基於自身的經營情況，自行決定價格策略，勿與其他業者合意共同決定交易價格，避免觸法。

