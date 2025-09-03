晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

華城外銷告捷 打入美國17家電力公司核心供應商

2025/09/03 18:00

華城總經理許逸德（右3）。（記者林菁樺攝）華城總經理許逸德（右3）。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕華城總經理許逸德表示，AIDC需求殷切，去年第四季逾百億元的訂單中有60億元與AIDC有關，而其中20億元為第一期星門計畫，預計明年上半年開始出貨，因客戶祭出激勵獎金，原本合約期為2年半將力拼2年完成，而第二期也持續洽談中，今年外銷比重將突破5成，訂單能見度已到2028年。

提到東元（1504）與鴻海（2317）結盟，許逸德表示，東元有企圖，而鴻海快速決策，樂見雙方合作，爭取AIDC標案機會，但華城路徑不太一樣，他提到，國外電力公司運用「20、80法則」，訂單都是集中在1到2家「核心供應商」，華城已經打入美國逾17家電力公司核心供應鏈，他說，即使在關稅、匯率衝擊之下，今年依然可以有顯著成長。

許逸德提到，美國的星門計畫坐落在德州亞伯林（Abilene），華城是第一期供應商，相較於歐系大廠的電力變壓器交期要三到四年，華城交期約兩年半到三年，但合約是兩年半，客戶希望能趕在兩年內交貨，而提供很高額獎金。

他表示，AIDC所需的電力是傳統資料中心的7到8倍，各業者為了開發大語言模型LLM，急需這些算力，但面對新科技發展，各家都想彎道超車，最怕這種選錯賽道，也都是亦步亦趨小心搶算力，華城是在去年投入AIDC領域，成為電力解決方案一員，目前以台灣來看，中南部地區尚可興建4到5座大型的AI算力中心。

許逸德表示，星門計畫相關產品預計明年上半年陸續出貨，二期計畫也一直都有在洽談中，而對明年AIDC發展趨勢，他認為一定是向上成長，但不能期待會佔到很高，AIDC仍是新興產業。

談到川普政策，上半段關稅、匯率戰有達到降低美債等效果，但外界正在看下半段的「美國建廠、美國製造」，美國過去是研發與品牌發展，製造都委外生產，業者也向台灣的談判團隊表達，全球「最會生產製造就是台商」，因此大部的電子10哥也確實承諾到美國設廠。他分析，美國有東部、西部與德州獨立電網，台商希望在德州建立產業聚落，屆時也會有相關需求，台灣可以做到川普期待的製造業再起。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財