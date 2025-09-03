華城外銷告捷 打入美國17家電力公司核心供應商

華城總經理許逸德（右3）。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕華城總經理許逸德表示，AIDC需求殷切，去年第四季逾百億元的訂單中有60億元與AIDC有關，而其中20億元為第一期星門計畫，預計明年上半年開始出貨，因客戶祭出激勵獎金，原本合約期為2年半將力拼2年完成，而第二期也持續洽談中，今年外銷比重將突破5成，訂單能見度已到2028年。

提到東元（1504）與鴻海（2317）結盟，許逸德表示，東元有企圖，而鴻海快速決策，樂見雙方合作，爭取AIDC標案機會，但華城路徑不太一樣，他提到，國外電力公司運用「20、80法則」，訂單都是集中在1到2家「核心供應商」，華城已經打入美國逾17家電力公司核心供應鏈，他說，即使在關稅、匯率衝擊之下，今年依然可以有顯著成長。

請繼續往下閱讀...

許逸德提到，美國的星門計畫坐落在德州亞伯林（Abilene），華城是第一期供應商，相較於歐系大廠的電力變壓器交期要三到四年，華城交期約兩年半到三年，但合約是兩年半，客戶希望能趕在兩年內交貨，而提供很高額獎金。

他表示，AIDC所需的電力是傳統資料中心的7到8倍，各業者為了開發大語言模型LLM，急需這些算力，但面對新科技發展，各家都想彎道超車，最怕這種選錯賽道，也都是亦步亦趨小心搶算力，華城是在去年投入AIDC領域，成為電力解決方案一員，目前以台灣來看，中南部地區尚可興建4到5座大型的AI算力中心。

許逸德表示，星門計畫相關產品預計明年上半年陸續出貨，二期計畫也一直都有在洽談中，而對明年AIDC發展趨勢，他認為一定是向上成長，但不能期待會佔到很高，AIDC仍是新興產業。

談到川普政策，上半段關稅、匯率戰有達到降低美債等效果，但外界正在看下半段的「美國建廠、美國製造」，美國過去是研發與品牌發展，製造都委外生產，業者也向台灣的談判團隊表達，全球「最會生產製造就是台商」，因此大部的電子10哥也確實承諾到美國設廠。他分析，美國有東部、西部與德州獨立電網，台商希望在德州建立產業聚落，屆時也會有相關需求，台灣可以做到川普期待的製造業再起。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法