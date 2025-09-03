節能家電退稅延至2029年底 申請須檢附3文件

北區國稅局說明，民眾購買節能家電，可申請貨物稅退稅及汰舊換新節能補助。（北區國稅局提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部北區國稅局表示，為達節能減碳目標及鼓勵民眾購買節能電器，購買能源效率第1級或第2級的新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機退還減徵貨物稅，延長適用期間至2029年12月31日止，每台最高減徵貨物稅2000元，民眾可以網路或書面向國稅局申請退稅，但應檢附3項文件。

北區國稅局說明，根據「貨物稅條例」規定，凡購買經經濟部核定能源效率分級為第1級或第2級之的新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機，非供銷售且未退換貨者，每台最高減徵貨物稅2000元，可於購買日（即統一發票或收據記載交易日期）之次日起6個月內，以網路或書面方式向國稅局申請退稅。

至於買受人應檢附文件如下：1.買受人為自然人的國民身分證、護照或居留證影本。但買受人以網際網路申請者，免附。2.銷售人開立的統一發票影本或免用統一發票銷售人開立載明統一編號的收據影本；統一發票或收據應載明廠牌、品名及型號。但取得銷售人開立雲端發票或電子發票證明聯者，免附。3.以線上申請方式，可將銷售人開立的統一發票影本或免用統一發票銷售人開立載明統一編號的收據影本以附加檔案方式上傳，免再寄送紙本資料。

北區國稅局表示，經濟部能源署於2025年10月31日前另有住宅家電汰舊換新節能補助，購買能源效率第1級的冷氣機及電冰箱，若符合住宅家電汰舊換新節能補助規定，除可向國稅局申請退還貨物稅外，也可向經濟部能源署申請補助。

