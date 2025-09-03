台日跨境ETF雙向掛牌9月實現 野村、國泰投信拿頭彩

證交所助力，台日跨境ETF 9月登場。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕隨著金管會於2024年承認日本為境外ETF基金註冊地與基金管理機構所在地，台日跨境ETF相互掛牌正式開啟新篇章。臺灣證券交易所亦自去年起積極推動相關專案，並將於今年9月實現台日雙向掛牌，為亞洲資產管理市場注入新動能。

台日跨境ETF合作邁入實質進程，包括野村投信攜手日本野村資產管理，預計於今年9月實現首家台日跨境ETF雙向掛牌；國泰投信則計畫於今年9月，將旗下ETF於東京證券交易所掛牌。透過台日雙向掛牌機制，不僅提供投資人更多元的資產配置選項，也助力國內投信業者拓展國際版圖，提升台灣資本市場的國際能見度。

證交所表示，隨著台日跨境ETF於今年9月正式啟動，臺灣ETF市場國際化進入全新階段，未來將持續以「由近而遠」策略，推動更多區域市場的跨境ETF或相關商品，並協助本地業者以台股指數或連結台股ETF在海外發行產品，深化跨境合作與商品創新，打造更多國際合作平台，進一步提升臺灣市場的國際能見度與競爭力，加速朝向「亞洲資產管理中心」的目標邁進。

