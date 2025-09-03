晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

育嬰留停以「日」申請、家庭照顧假以「小時」計 明年上路

2025/09/03 17:33

行政院會明天將拍板「育嬰留停照顧彈性化方案」，育嬰留停將以「日」申請，家庭照顧假以「小時」請假。行政院政委陳時中今天表示，相關措施不需透過修法，預計明年就可上路。（記者鍾麗華攝）行政院會明天將拍板「育嬰留停照顧彈性化方案」，育嬰留停將以「日」申請，家庭照顧假以「小時」請假。行政院政委陳時中今天表示，相關措施不需透過修法，預計明年就可上路。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會明天將拍板「育嬰留停照顧彈性化方案」，育嬰留停將以「日」申請，家庭照顧假以「小時」請假。僱用員工未滿30人小微型事業單位，每名受僱者申請1日育嬰留停，政府提供1000元獎勵金，97%企業、約143萬家可適用。行政院政委陳時中今天表示，相關措施不需透過修法，預計明年就可上路。

現行育嬰留職停薪，子女3歲前得請2年，但申請留停6個月以上，無申請次數限制，至於申請留停30天以上、未滿6個月者，最多申請兩次，且要在前10天提出申請；而明年起，其中30日可以「日」申請，原則是前5日提出，若是子女生病停托停課等突發狀況，可前1日提出申請。

根據勞動部規劃，未滿30人小微企業，每名受僱者申請1日育嬰留停，政府提供1000元獎勵金，97%企業、約143萬家可適用，獎勵金逕撥予小微企業，不需要每次另外申請。至於超過30人中大企業，若優於法令措施，列為工作與生活平衡獎參選類別，同時加強輔導中大型企業ESG資訊揭露，提升企業在育嬰育兒相關友善職場措施。

至於家庭照顧假，根據「勞工請假規則」，是14日事假，其中7日家庭照顧假，另有7日事假，明年起可以「小時」請假，適用近1000萬受僱者，有家庭照顧需求者共有112小時可請假雇主不得扣全勤獎金。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財