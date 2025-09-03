育嬰留停以「日」申請、家庭照顧假以「小時」計 明年上路

行政院會明天將拍板「育嬰留停照顧彈性化方案」，育嬰留停將以「日」申請，家庭照顧假以「小時」請假。行政院政委陳時中今天表示，相關措施不需透過修法，預計明年就可上路。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會明天將拍板「育嬰留停照顧彈性化方案」，育嬰留停將以「日」申請，家庭照顧假以「小時」請假。僱用員工未滿30人小微型事業單位，每名受僱者申請1日育嬰留停，政府提供1000元獎勵金，97%企業、約143萬家可適用。行政院政委陳時中今天表示，相關措施不需透過修法，預計明年就可上路。

現行育嬰留職停薪，子女3歲前得請2年，但申請留停6個月以上，無申請次數限制，至於申請留停30天以上、未滿6個月者，最多申請兩次，且要在前10天提出申請；而明年起，其中30日可以「日」申請，原則是前5日提出，若是子女生病停托停課等突發狀況，可前1日提出申請。

根據勞動部規劃，未滿30人小微企業，每名受僱者申請1日育嬰留停，政府提供1000元獎勵金，97%企業、約143萬家可適用，獎勵金逕撥予小微企業，不需要每次另外申請。至於超過30人中大企業，若優於法令措施，列為工作與生活平衡獎參選類別，同時加強輔導中大型企業ESG資訊揭露，提升企業在育嬰育兒相關友善職場措施。

至於家庭照顧假，根據「勞工請假規則」，是14日事假，其中7日家庭照顧假，另有7日事假，明年起可以「小時」請假，適用近1000萬受僱者，有家庭照顧需求者共有112小時可請假雇主不得扣全勤獎金。

