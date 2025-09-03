華城許逸德︰對抗關稅靠「掐頭去尾」4招

華城總經理許逸德（右3）出席頒獎活動。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕華城（1519）總經理許逸德今天表示，AIDC需求殷切，去年第四季取得120億元訂單，其中60億元AIDC資料中心，今年外銷比重將突破5成，訂單能見度已到2028年，為了降低關稅、匯率等影響，華城也有多招因應，並分散市場鎖東南亞、西非、中亞與中東市場，且篩選客戶、維持高毛利。

許逸德今天出席工研院、台灣電力與能源工程協會舉辦電網人才發展聯盟獎學金頒獎典禮暨產業職涯講座，提到台灣人才都往半導體、ICT電子產業，但能源是新的賽道，希望年輕學子也能看見重電已是高科技傳統產業。

許逸德指出，華城外銷比重一路從2成到今年將突破5成，其中，美國市場約佔4成，不諱言關稅、匯率會有影響，但華城也外銷東南亞、中東、西非等地區布局，他強調，電力設備資源稀缺，華城也會挑選客戶以維持競爭力。

他也解釋，華城靠掐頭去尾等4招降低關稅衝擊，包括4月2日公布課徵對等關稅，「掐頭」利用清明假期趕快裝船，去尾則是當時關稅達32%，不知道誰要負擔、都先暫緩。

此外，華城團隊「做到最好」的關鍵是去年底川普勝選後，去年11月起的外銷單商業條款變更為「關稅變動由買方負擔」，至於去年11月以前接單但尚未出貨的訂單，則與客戶友好協商。

許逸德透露，2022年海運塞港時也發生類似狀況，當時有一半客戶願意共同分攤，華城現在供不應求，若是要插單，會選擇高毛利或報恩的訂單，他說，既然是報恩，關稅就沒有談判，只有友好協商，多數也願意負擔50%到75%，以華城外銷5成、美國約佔4成來估算，關稅對華城影響僅約2.5%。

許逸德提到，匯率衝擊也不小，營收必然會因匯率蒸發，華城採取相同部位、自然避險，差額部分用避險方式處理。也就是收美元付美元貸款、薪資、佣金等，並趁美元利率未跌時存美元定存，趁美金利率沒往下掉，存美元定存，採購盡可能用弱勢貨幣，業務則是以強勢貨幣銷售，將匯率因素影響降低。

